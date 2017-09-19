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    Восстание врачей: соцсети обсуждают митинг в Киеве

    (обновлено: )59511
    В столице – небывалое шествие: протестовали врачи. Люди в белых халатах требовали вернуть долги по зарплате и откорректировать недавно принятую Радой в первом чтении медицинскую реформу. Как же отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Такого митинга в столица еще не видела: во вторник, 19 сентября, в Киеве протестовали медработники. Врачи требовали погасить задолженность по зарплате. Помимо этого медики добиваются увеличения финансирование всей сферы здравоохранения до 7% ВВП.

    По данным главы профсоюза работников сферы охраны здоровья Виктории Коваль, сейчас в Украине на здравоохранение выделяется примерно 3% ВВП. Также врачи требуют от властей не просто провести медицинскую реформу, но при этом не обойти стороной самих врачей.

    В соцсетях протест людей в белых халатах нашел отклик у многих соотечественников: "Самый тяжелый труд- это у медиков! дольше и тяжелее всего учится — на медика! постоянные ночные дежурства… и все это за копеечную зарплату…!(медики — это элита в каждой стране!… правильно бастуют!!!";

    "Сначала необходимо определиться, против чего есть смысл протестовать… Какой смысл протестовать против легализации СЕРЫХ СХЕМ в медицине, за счет которых кормится масса чиновников".

    "Ребят, успокойтесь. Нормальные и адекватные врачи не пошли на этот протест. Этих тупо согнали профсоюзы и остальные, которые очень хотят пиара", — пишут и такое в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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