Митинг в белых халатах. Украина рискует остаться без врачей

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Утром 19 сентября в центре Киева тысячи медиков провели Всеукраинскую акцию протеста с требованиями к власти решить проблемы в медицинской отрасли. Митинг организован Профессиональным союзом работников здравоохранения.

"Если же власть не прислушивается к первому предупредительному протесту медиков — акции продолжатся. Отступать назад некуда: личная ответственность министра за слаженное реформирование отрасли, доступная для людей медицина и достойная оплата труда врачей — однозначно нужны", - написала в Facebook глава профильного комитета парламента Ольга Богомолец.

Медицинские профсоюзы, которые вывели на улицы тысячи врачей и медсестер, долго просили собственное министерство, чтобы их услышали. Их игнорировали и смеялись над ними.

"Первое наше требование — мы требуем назначить министра здравоохранения, потому что считаем, что в условиях реформирования должен быть глава министерства, который предложит реформу, будет ее внедрять и будет нести ответственность за то, что он предложил. Второе наше требование — это погашение задолженности медработникам. Еще неделю назад она составляла более 100 млн гривен", - заявила председатель профсоюза Виктория Коваль.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Протест медработников

Кругом одни враги

В Министерстве здравоохранения ожидаемо отреагировали на акцию протеста медиков страны — «все это происки противников реформы здравоохранения». Накануне митинга исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун призвала медработников не выходить на акции, заявив, что мизерные зарплаты у них не из-за плохого правительства, а якобы из-за отсутствия реформ.

"Вся команда Министерства здравоохранения Украины и правительства соглашается на все 100%, что вы заслуживаете достойную оплату труда. Но вы знаете лучше, чем мы, что проблемы в сфере здравоохранения, ее финансирование и зарплата врачей является такой не из-за реформы, которую мы пытаемся провести, а потому что ее до сих пор не провели… Правительство способно минимизировать задолженность по заработным платам медиков. Сегодня подписала соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины, которое будет оперативно принято на одном из очередных заседаний правительства. Это произойдет независимо от акций в столице, на которые вас призывают идти", — заявила Супун.

Далее Минздрав пошел по уже проторенной дорожке, обвинив организаторов митинга в насильственном сгоне медработников на акцию.

"Врачей и медицинских работников заставляют принимать участие в митинге против реформы здравоохранения", — написала в Facebook Супрун, заявив, что ее команда получила не одно письмо от медицинских коллективов из регионов, в которых сообщается о давлении со стороны высшего руководства и принуждении идти на акцию протеста.

Стачка врачей

Медики искренне считают, что пора прекращать финансировать медицину по концлагерным нормам и одновременно вдалбливать народу в голову, что и этого слишком много. Более того, нынешний Минздрав развернул широкомасштабную кампанию, цель которой очернить врачей и создать им образ "убийц в белых халатах".

Совсем иначе реагировали на акции протеста в Польше, когда десять лет назад польские медики отказались работать бесплатно. В 2007 году в Варшаве прошел Марш протеста в белых халатах, ставший одним из кульминационных мероприятий общенациональной забастовки медицинских работников, длившейся около месяца.

На первом этапе врачи просто прекращали проведение плановых операций и иных видов лечения, оказывали помощь лишь тем, кто остро в ней нуждался, то потом начали в массовом порядке брать отгулы и отпуска за свой счет. Тогда и в медиа, и в правительстве понимали, что стачка медработников может полностью парализовать работу всей системы здравоохранения в стране, привести к полному прекращению приема пациентов в государственных медучреждениях. Не случайно сообщения о забастовке врачей звучали в местных СМИ, как сводки с фронтов.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Протест медработников

В конце концов, польским врачам удалось добиться справедливой оплаты труда. О благосостоянии врачей польское государство позаботилось определенным образом: ввели механизмы оплаты труда через трудовой договор (в рамках Трудового кодекса), договор об оказании услуг, индивидуальной трудовой деятельности и госфинансирование студентов-медиков и врачей-практикантов.

В Эстонии в 2012 году врачи бастовали около месяца, и добились повышения зарплат — Союз больниц согласился пойти на компромисс и принял выдвинутые работниками здравоохранения предложения. В Эстонии услуги врачей общей практики возмещаются из норматива на каждого человека (75% бюджета общих врачебных практик), оплаты за каждую услугу (14%), а также сметой (11%). Основной источник финансов — это фиксированные выплаты, размер которых определяется от количества жителей населения и существующей материальной базы. Все остальные начисления идут за предоставленные услуги (приоритетные) и за результаты врачебной деятельности.

Медики готовы на большее

Как рассказал РИА Новости Украина председатель Украинского медицинского клуба Иван Сорока, состоялась встреча вице-премьер министра Украины Павла Розенко с представителями медицинских профсоюзов.

"И там были даны протокольные поручения по поводу решения в кратчайший срок вопроса по задолженности по зарплате. Рассматривался вопрос составления отраслевого договора, вопрос тарифных разрядов и сеток. Рассматривался также вопрос о Центре общественного здоровья, Академии медицинских наук и другие", — сообщил Иван Сорока.

По его мнению, если медики будут более сплоченными, то они смогут совершать вещи, которые будут напоминать и польский, и прибалтийский сценарии.

"Все будет зависеть от сотрудничества руководства отраслью и профильными медицинскими ассоциациями", — считает Сорока.

Вывозят потихоньку

Украинское правительство же пока остается глухо к требованиям медработников. От Минздрава слышны одни обещания на будущее, и мизерные подачки для врачей, которые, по сути, не меняют нищенской оплаты труда.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Протест медработников

Зато о ситуации в нашей стране прекрасно осведомлены в соседних странах и активно переманивают наших врачей и медсестер. Стоит напомнить, что в Украине медицина продолжает занимать предпоследнее место среди отраслей экономики по уровню зарплаты работников. Массовая эмиграция врачей из Украины в европейские, и не только, уже действительно имеет место и вот уже несколько последних лет является очень серьезной проблемой.

Врачей и медсестер, уезжающих из Украины, можно понять. Несмотря на сравнительно высокие заработки медицинских работников, в той же Польше отмечается значительный их дефицит, и украинцам есть, где развернуться. Молодой специалист-терапевт, работая в больнице, получает на руки лишь две с половиной тысячи гривен. А медсестра первой категории с 12-летним стажем — около 3,200 гривен, то есть минимальную зарплату по стране. А средняя заработная плата в Польше в сфере медицины составляет 3895 зл. ($1040), то есть в 10 раз больше, чем в Украине. Специалистам — иностранцам поляки предлагают в среднем 5 500-6000 злотых в первые месяцы работы. Врачи в Польше в среднем зарабатывают 6802 зл. в государственных мед. учреждениях и 6721 зл. — в частных. В начале своей карьеры врач может рассчитывать на 3 тыс. зл., а уже после 20 лет работы — 8 тыс. зл. Что касается медсестер, то их средняя зарплата составляет 3309 зл. в публичном секторе и 3127 зл. — в частном.

Больницы Чехии, где катастрофически не хватает медсестер, с радостью принимают на работу украинский средний медицинский персонал. Более того, больницы готовы оплатить украинским медсестрам расходы, связанные с переездом в Чехию, и предоставить общежитие. А зарплаты медсестер в этой стране в 10 раз выше украинских.

Медицинская сестра — это регламентированная специальность, поэтому для получения права работать в Чехии медицинские сестры из стран, не входящих в ЕС, должны подтвердить квалификацию. Прежде всего, важно владение чешским языком. Также нужно сдать экзамены по специальности в Отделении сестринского дела и неврачебных специальностей Министерства здравоохранения ЧР и пройти практику в чешской клинике.

По запросу чешских клиник специальный учебный центр с правом проведения государственного экзамена организует для иностранных медсестер и медбратьев специальные курсы чешского языка с изучением медицинской терминологии и оказывает сопровождение на всех этапах процесса признания квалификации. В среднем процесс признания квалификации занимает 6 месяцев.

С каждым годом процесс трудоустройства украинских медиков за границей упрощается. Правительства соседних стран заинтересованы в том, чтобы охрана жизни и здоровья их граждан осуществлялась на должном уровне.

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Не исключено, что если Украина будет такими черепашьими шагами продвигаться к увеличению зарплат украинских медиков, велик риск того, что в один прекрасный день нас просто некому будет лечить.