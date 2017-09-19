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19.09.201709:28
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    Медики массово протестуют в Киеве: Нет уничтожению украинской медицины!

    (обновлено: )62
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Массовый протест медиков в Киеве
    Массовый протест медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Массовый протест медиков в Киеве

    Во вторник, 19 сентября, работники сферы здравоохранения вышли на массовый протест в Киеве. Они требуют погасить задолженность по зарплате, а также повысить ее уровень.

    "Акция предупреждающая, мирная, посмотрим, как нас услышат. А дальше решение уже будем принимать (по результатам — Ред.)… Если не услышат, будет более масштабная акция… На конец августа задолженность была 107 миллионов гривен", — заявила ранее глава профсоюза работников сферы охраны здоровья Виктория Коваль.

    Медики требуют увеличить финансирование всей сферы здравоохранения до 7% ВВП. По данным Коваль, на сегодняшний день в Украине на здравоохранение выделяется около 3% ВВП.

    Смотрите также: Столкновения у суда, оправдавшего обвиняемых по делу "2 мая" в Одессе

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