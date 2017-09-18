Столкновения у суда, оправдавшего обвиняемых по делу "2 мая" в Одессе

После оглашения оправдательного вердикта по делу "2 мая", дежурящие под судам представители националистических организаций атаковали охраняющих здание правоохранителей, сообщает местное издание "Таймер".

В понедельник Ильичевский суд Одесской области признал невиновными обвиняемых по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади. По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходят 19 обвиняемых, пятеро из них находятся в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов Антимайдана, которых обвиняют в провоцировании своих сторонников к действиям против участников Евромайдана, что привело к массовым беспорядкам.

По данным издания, в настоящее время уже предпринято несколько атак, в ход идёт слезоточивый газ, светошумовые гранаты и другие подручные средства.

Правоохранителям пока удаётся сдерживать атаки националистов: несколько раз тем удавалось прорвать первую линию оцепления, сформированную из бойцов нацгвардии, однако стоящие во втором ряду полицейские всякий раз ликвидируют прорыв.

"Стражи порядка занимают исключительно пассивную позицию и не пытаются задерживать атакующих, хотя уже несколько полицейских и бойцов Нацгвардии получили травмы", — пишет издание.

Как отмечается, действия правоохранителей ограничиваются тем, что они отгоняют нападающих на 10-15 метров. Благодаря этому националисты могут свободно перегруппировываться и "пробовать на прочность" линии силовиков на разных участках, пишет издание.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.