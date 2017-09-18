Минздрав озвучил колоссальную сумму долга медикам

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Украинским врачам задолжали около 82 млрд гривен, сообщили в Министерстве здравоохранения, передает УНИАН.
Сообщается, что по состоянию на 13 сентября задолженность по заработной плате составила 81,7 млрд грн.
Ранее ведомство сообщало о долге в размере 2,8 млрд грн.
В Минздраве также напомнили, что подготовили проект распоряжения Кабмина о погашении задолженности по зарплате медикам.
Его цель — предотвращение возникновения задолженности по выплате заработной платы работникам учреждений здравоохранения, а также предоставление надлежащей медицинской помощи больным хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа и больным сахарным и несахарным диабетом.
В Минздраве вновь пообещали, что проект распоряжения будет оперативно принят на одном из очередных заседаний правительства.
Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения создало электронный реестр пациентов, которые нуждаются в инсулинотерапии.