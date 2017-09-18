Медики во вторник в центре Киева потребуют погасить долги по зарплате

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КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Работники сферы здравоохранения намерены во вторник провести акцию протеста в центральной части Киева, в том числе возле здания Верховной Рады, с требованием погасить задолженность по зарплате, а также повысить ее уровень, заявила в понедельник глава профсоюза работников сферы охраны здоровья Виктория Коваль.

"Акция предупреждающая, мирная, посмотрим, как нас услышат. А дальше решение уже будем принимать (по результатам — Ред.)… Если не услышат, будет более масштабная акция… На конец августа задолженность была 107 миллионов гривен (около 4,1 миллиона долларов — ред.)", — сказала Коваль на пресс-конференции.

По ее словам, протестующие также будут требовать увеличить финансирование всей сферы здравоохранения до 7% ВВП. По данным Коваль, сегодня в Украине на здравоохранение выделяется около 3% ВВП.

Также работники сферы здравоохранения намерены требовать от властей провести медицинскую реформу и "приобщить" к ней врачей. Среди требований медиков также значится назначение министра здравоохранения, потому что, по мнению профсоюза, исполняющий обязанности министра (Ульяна Супрун — Ред.) не может нести ответственность за свою деятельность в полном объеме. Глава профсоюза сообщила, что под такими требованиями подписались около 100 тысяч работников этой сферы.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении базовый законопроект, который позволит дать старт проведению медицинской реформы на Украине. Документ еще должен пройти второе чтение. Предложенная правительством медицинская реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".