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    Общество

    Медики выйдут на массовую акцию протеста в центре Киева

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (194)

    (обновлено: )47320
    Глава профсоюза работников сферы охраны здоровья Виктория Коваль сообщила, что протестующие медики, среди прочего, будут требовать увеличить финансирование всей сферы здравоохранения до 7% ВВП.
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ. Архивное фото
    facebook.com/VolynetsMykhailo

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Работники сферы здравоохранения намерены во вторник провести акцию протеста в центре Киева, в том числе возле здания Верховной Рады, с требованием погасить задолженность по зарплате, а также повысить ее уровень.

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Michele Constantini
    Забастовка медиков: "У нас просто нет выхода"

    "Акция предупреждающая, мирная, посмотрим, как нас услышат. А дальше решение уже будем принимать (по результатам — Ред.)… Если не услышат, будет более масштабная акция… На конец августа задолженность была 107 миллионов гривен", — заявила накануне глава профсоюза работников сферы охраны здоровья Виктория Коваль.

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    По ее словам, протестующие медики будут требовать увеличить финансирование всей сферы здравоохранения до 7% ВВП. По данным Коваль, на сегодняшний день в Украине на здравоохранение выделяется около 3% ВВП.

    Также работники сферы здравоохранения намерены требовать от властей провести медицинскую реформу и "приобщить" к ней врачей. Среди требований медиков значится назначение министра здравоохранения, потому что, по мнению профсоюза, исполняющий обязанности министра (Ульяна Супрун — Ред.) не может нести ответственность за свою деятельность в полном объеме. Глава профсоюза сообщила, что под такими требованиями подписались около 100 тысяч работников этой сферы.

    Ранее сообщалось, что акция протеста медиков начнется в 8.30 на Майдане Незалежности в Киеве. 

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    Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении базовый законопроект, который позволит дать старт проведению медицинской реформы в Украине. Документ еще должен пройти второе чтение. Предложенная правительством медицинская реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".

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