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13.09.201714:22
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    Общество

    Медики выйдут на масштабную акцию протеста в Киеве

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (191)

    (обновлено: )32951
    Работники сферы здравоохранения потребуют от властей увеличения финансирования отрасли и повышения зарплат, а также проведения медреформы и назначения профильного министра.
    Протест медиков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Профсоюз работников здравоохранения Украины проведет акцию протеста в центре Киева 19 сентября, сообщает пресс-служба Федерации профсюзов Украины.

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    РИА Новости Украина
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    Акция протеста начнется в 8.30 на Майдане Незалежности.

    "Шествие будет двигаться к Кабинету министров Украины, далее — к Верховной Раде и Администрации президента", — говорится в сообщении.

    "Участники акции непосредственно перед высшими органами государственной власти выразят свое возмущение несправедливыми, дискриминационными подходами в оплате труда и нарушением трудовых прав медицинских работников, установленных законодательством Украины, а именно: низким уровнем оплаты труда и несвоевременной ее выплатой, невыплатой помощи на оздоровление, отменой и ограничением выплат доплат и надбавок и т.д.", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что работники здравоохранения и солидарные с ними активисты 70-ти отраслевых профсоюзов и региональных профобъединений, входящих в состав Федерации профсоюзов Украины, потребуют от властей увеличения финансирования отрасли, повышения зарплаты медработников, погашения долгов по зарплате, осуществления медреформы, а также назначения министра здравоохранения Украины.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада на следующей пленарной неделе, с 19 по 22 сентября, рассмотрит правительственные законопроекты о проведении пенсионной и медицинской реформ.

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