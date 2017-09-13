Медики выйдут на масштабную акцию протеста в Киеве

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Профсоюз работников здравоохранения Украины проведет акцию протеста в центре Киева 19 сентября, сообщает пресс-служба Федерации профсюзов Украины.

Акция протеста начнется в 8.30 на Майдане Незалежности.

"Шествие будет двигаться к Кабинету министров Украины, далее — к Верховной Раде и Администрации президента", — говорится в сообщении.

"Участники акции непосредственно перед высшими органами государственной власти выразят свое возмущение несправедливыми, дискриминационными подходами в оплате труда и нарушением трудовых прав медицинских работников, установленных законодательством Украины, а именно: низким уровнем оплаты труда и несвоевременной ее выплатой, невыплатой помощи на оздоровление, отменой и ограничением выплат доплат и надбавок и т.д.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники здравоохранения и солидарные с ними активисты 70-ти отраслевых профсоюзов и региональных профобъединений, входящих в состав Федерации профсоюзов Украины, потребуют от властей увеличения финансирования отрасли, повышения зарплаты медработников, погашения долгов по зарплате, осуществления медреформы, а также назначения министра здравоохранения Украины.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на следующей пленарной неделе, с 19 по 22 сентября, рассмотрит правительственные законопроекты о проведении пенсионной и медицинской реформ.