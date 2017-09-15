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    Медики назвали число пострадавших в результате теракта в лондонском метро

    Тема:

    Европу атакуют: взрыв в Лондоне (223)

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    По словам представителя службы "скорой помощи" Наташи Уиллс, после взрыва на станции метро Parsons Green в Лондоне в больницу доставили 18 пострадавших.
    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk

    КИЕВ, 15 сен – РИА Новости Украина. Восемнадцать человек госпитализированы после теракта в лондонском метро, сообщила в пятницу журналистам представитель службы "скорой помощи" Наташа Уиллс.

    Взрыв возле станции метро в Лондоне. Прямая трансляция
    РИА Новости/Аврора
    Взрыв возле станции метро в Лондоне. Прямая трансляция

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    "Мы можем подтвердить, что доставили в больницу 18 пациентов после инцидента на станции метро Parsons Green", — сказала она.

    "Мы тесно работаем на месте с коллегами из Столичной полиции, Британской транспортной полиции, и лондонской пожарной службы, делаем все, чтобы пациенты получили медицинскую помощь как можно скорей", — отметила Уиллс.

    Взрыв в метро произошел в час пик на станции Parsons Green на западе Лондона. Парсонс-грин – небогатый спальный район, где живет много иностранцев и студентов.

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