В Ивано-Франковске студент-медик выпал с балкона высотки

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В пятницу, 15 сентября, в Ивано-Франковске студент медицинского университета выпал с балкона девятого этажа. Трагедия случилась под утро по ул. Троллейбусная, 10. Там находится общежитие Ивано-Франковского национального медицинского университета.

В полиции "Галицкому корреспонденту" сообщили, что утром зафиксировали сообщение о происшествии. На месте ведутся следственные действия.



Погибшим оказался студент стоматологического факультета 1-го курса.

Ранее 18-летний студент покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна девятого этажа помещения учебного корпуса одного из местных университетов в Одессе.