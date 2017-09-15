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    Происшествия

    В Ивано-Франковске студент-медик выпал с балкона высотки

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    Инцидент произошел утром в пятницу. Погибшим оказался студент стоматологического факультета 1-го курса Ивано-Франковского национального медицинского университета.
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    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В пятницу, 15 сентября, в Ивано-Франковске студент медицинского университета выпал с балкона девятого этажа. Трагедия случилась под утро по ул. Троллейбусная, 10. Там находится общежитие Ивано-Франковского национального медицинского университета.

    В полиции "Галицкому корреспонденту" сообщили, что утром зафиксировали сообщение о происшествии. На месте ведутся следственные действия.

    Погибшим оказался студент стоматологического факультета 1-го курса.

    Ранее 18-летний студент покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна девятого этажа помещения учебного корпуса одного из местных университетов в Одессе.

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