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25.08.201712:53
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    В Днепре из окна одновременно выпрыгнули два человека

    (обновлено: )101
    В Днепре из окна третьего этажа одновременно выпрыгнули мужчина и его жена. Женщина получила переломы, а у мужчины констатировали травму головы.
    Канал ТСН на Youtube

    Как говорится в сюжете ТСН, это случилось в зале суда. Супругам инкриминируют мошенничество. Мариупольская фирма, где они работали, по версии следствия, обещала людям кредиты, а вместо них просто вытягивала из них деньги. За два года аферисты заработали минимум 6 млн грн.

    Адвокат обвиняемых уверяет, что о преступной схеме руководства люди не знали, а работали якобы только операторами call-центра.

    Накануне им должны были избирать меру пресечения. Под стражу на два месяца успели взять только женщину — после чего она вместе с мужем выпрыгнула из окна.

    Смотрите также: Видео с места падения автобуса на Кубани, где массово погибли люди

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