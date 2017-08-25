В Днепре из окна одновременно выпрыгнули два человека

Как говорится в сюжете ТСН, это случилось в зале суда. Супругам инкриминируют мошенничество. Мариупольская фирма, где они работали, по версии следствия, обещала людям кредиты, а вместо них просто вытягивала из них деньги. За два года аферисты заработали минимум 6 млн грн.

Адвокат обвиняемых уверяет, что о преступной схеме руководства люди не знали, а работали якобы только операторами call-центра.

Накануне им должны были избирать меру пресечения. Под стражу на два месяца успели взять только женщину — после чего она вместе с мужем выпрыгнула из окна.

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