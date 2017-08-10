Счетчики на тепло: дырявые окна увеличат сумму в платежках - СМИ

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Через несколько месяцев украинцы получат первые платежки за отопление, за которые, согласно закону "О коммерческом учете коммунальных услуг" платить придется по новым правилам.

Согласно закону, подписанному президентом Порошенко "О коммерческом учете коммунальных услуг", поставщики тепла должны во всех многоэтажках установить теплосчетчики, но заплатят за это сами потребители – стоимость приборов включена в тариф. При этом если есть квартирный счетчик, платежка будет формироваться по принципу: показания собственного счетчика + часть стоимости отопления общей площади (подъезда). К слову, во многих городах тепловые счетчики уже поставили в большинстве многоэтажек. Однако окончательное решение, по какой методике будут рассчитывать суммы в платежках, должны принять профильные министерства.

Кроме того, если в доме дырявые окна и неутепленные стены, после установки счетчика суммы в платежках могут вырасти, сообщает Сегодня.

Ранее Госстатт сообщал, что задолженность населения по оплате отопления и горячего водоснабжения в июне снизилась на 3,5% по сравнению с концом мая и составляет 8,6 млрд грн.

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Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на горячую воду и отопление в Киеве. Согласно принятому постановлению, тарифы на горячую воду для киевлян поднимутся, а на отопление снизятся.