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    Общество

    Счетчики на тепло: дырявые окна увеличат сумму в платежках - СМИ

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (650)

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    Согласно новому закону, если теперь платежка будет формироваться по принципу: показания собственного счетчика + часть стоимости отопления общей площади подъезда. И неутепленные стены могут увеличить суммы в платежках.
    Отопление
    flickr/18909153@N08

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Через несколько месяцев украинцы получат первые платежки за отопление, за которые, согласно закону "О коммерческом учете коммунальных услуг" платить придется по новым правилам.

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    Согласно закону, подписанному президентом Порошенко "О коммерческом учете коммунальных услуг", поставщики тепла должны во всех многоэтажках установить теплосчетчики, но заплатят за это сами потребители – стоимость приборов включена в тариф. При этом если есть квартирный счетчик, платежка будет формироваться по принципу: показания собственного счетчика + часть стоимости отопления общей площади (подъезда). К слову, во многих городах тепловые счетчики уже поставили в большинстве многоэтажек. Однако окончательное решение, по какой методике будут рассчитывать суммы в платежках, должны принять профильные министерства.

    Кроме того, если в доме дырявые окна и неутепленные стены, после установки счетчика суммы в платежках могут вырасти, сообщает Сегодня.

    Ранее Госстатт сообщал, что задолженность населения по оплате отопления и горячего водоснабжения в июне снизилась на 3,5% по сравнению с концом мая и составляет 8,6 млрд грн.

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    Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на горячую воду и отопление в Киеве. Согласно принятому постановлению, тарифы на горячую воду для киевлян поднимутся, а на отопление снизятся.

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