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29.08.201712:14
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    Происшествия

    Смертельный перекур. В Харькове девушка выпала из окна многоэтажки

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    В полиции сообщили, что женщина выпала из окна случайно. Потерпевшая была в гостях у своей соседки и после совместного распития спиртных напитков села покурить на подоконник и выпала из окна квартиры.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. 35-летняя харьковчанка выпала из окна третьего этажа на проспекте Александровском, сообщает во вторник пресс-служба Национальной полиции Харьковской области. 

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    "28 августа бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии была доставлена ​​35-летняя жительница города Харькова. От полученных повреждений харьковчанка умерла в больнице. Предварительно установлено, что потерпевшая находилась в гостях у своей соседки. После совместного распития спиртных напитков женщина села покурить на подоконник и выпала из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже", — сообщает подробности полиция.

    Обстоятельства происшествия устанавливаются работниками Индустриального отдела полиции.

    Ранее сообщалось, что в Харькове на проспекте Александровском 31-летний житель поселка Бабаи выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже. По данным правоохранителей, мужчина боялся, что 34-летний товарищ хочет его убить.

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