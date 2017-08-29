Смертельный перекур. В Харькове девушка выпала из окна многоэтажки

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. 35-летняя харьковчанка выпала из окна третьего этажа на проспекте Александровском, сообщает во вторник пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"28 августа бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии была доставлена ​​35-летняя жительница города Харькова. От полученных повреждений харьковчанка умерла в больнице. Предварительно установлено, что потерпевшая находилась в гостях у своей соседки. После совместного распития спиртных напитков женщина села покурить на подоконник и выпала из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже", — сообщает подробности полиция.

Обстоятельства происшествия устанавливаются работниками Индустриального отдела полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове на проспекте Александровском 31-летний житель поселка Бабаи выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже. По данным правоохранителей, мужчина боялся, что 34-летний товарищ хочет его убить.