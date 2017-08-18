В Харькове мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от убийства

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. В Харькове на проспекте Александровском 31-летний житель поселка Бабаи выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже. Как сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, мужчина боялся, что 34-летний товарищ хочет его убить.

По данным ведомства, товарищи выпивали вместе. Между ними возникла ссора, после чего харьковчанин стал угрожать приезжему товарищу физической расправой. Спасаясь от возможной гибели, гость выпрыгнул из окна. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "угроза убийством" Уголовного кодекса Украины.