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    Киев

    Появились подробности смерти девочки, выпавшей из окна 16 этажа в Киеве

    (обновлено: )25
    Квартира, из которой выпала трехлетняя девочка в Киеве
    ГУ Национальной полиции в Киеве

    КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Когда 3-х летняя девочка выпала из окна 16 этажа на бульваре Быкова в Киеве, ее родители еще спали, говорится в сюжете ТСН.

    Трагедия произошла около 8 утра в субботу.

    Фото со страницы Троещина.Киев в Facebook
    В Киеве ребенок выпал из окна высотки

    Погибшая София и ее младший брат Павлик ночевали в соседней комнате с бабушкой. Утром, когда дети уже проснулись, женщина пошла на кухню готовить завтрак и оставила внуков играть. Окна в комнате были открыты.

    Отмечается, что за несколько минут отца девочки разбудил звонок консьержа. Мужчина выбежал на улицу, где уже были полицейские и медики. По его словам, он до последнего не мог поверить, что это произошло с его маленькой дочкой.

    Медики так и не смогли спасти девочку.

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