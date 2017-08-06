Появились подробности смерти девочки, выпавшей из окна 16 этажа в Киеве

ГУ Национальной полиции в Киеве
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Когда 3-х летняя девочка выпала из окна 16 этажа на бульваре Быкова в Киеве, ее родители еще спали, говорится в сюжете ТСН.
Трагедия произошла около 8 утра в субботу.
В Киеве ребенок выпал из окна высотки
Погибшая София и ее младший брат Павлик ночевали в соседней комнате с бабушкой. Утром, когда дети уже проснулись, женщина пошла на кухню готовить завтрак и оставила внуков играть. Окна в комнате были открыты.
Отмечается, что за несколько минут отца девочки разбудил звонок консьержа. Мужчина выбежал на улицу, где уже были полицейские и медики. По его словам, он до последнего не мог поверить, что это произошло с его маленькой дочкой.
Медики так и не смогли спасти девочку.