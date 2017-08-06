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    В Киеве мужчина выпал из окна - СМИ

    (обновлено: )18301
    Согласно информации, после падения из окна мужчина погиб. Причины трагедии пока неизвестны. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.
    В Киеве мужчина выпал из окна
    Сегодня

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В воскресенье вечером, 6 августа, в Дарницком районе столицы на улице Ахматовой, 8 мужчина выпал из окна. Об этом сообщает "Сегодня".

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    По предварительной информации, мужчина погиб. Причины трагедии пока неизвестны.

    На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

    Ранее сообщалось, что утром 5 августа из квартиры на 16-м этаже на Троещине выпал 3-летний ребенок. Сетка, установленная на окне, не выдержала веса ребенка. 

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