Студент покончил с собой, выбросившись из окна девятого этажа в Одессе (18+)

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Восемнадцатилетний студент покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна девятого этажа помещения учебного корпуса одного из местных университетов в Одессе, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Проведенными первоочередными мерами работники полиции выяснили, что юноша решил таким образом свести счеты с жизнью. При этом умерший оставил при себе несколько предсмертных записок", — говорится в сообщении.

pushkinska.net Студент выпал из окна 9-го этажа в Политехе в Одессе

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят дальнейшую проверку.

По данным местных СМИ, погибший учился на первом курсе в Политехе, выбросился из окна корпуса Института компьютерных систем.

Ранее сообщалось, что женщина выбросилась с 16 этажа в Харькове.