наверх
11.09.201713:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Студент покончил с собой, выбросившись из окна девятого этажа в Одессе (18+)

    (обновлено: )35701
    По данным одесских СМИ, первокурсник учился в Политехническом университете и выбросился из окна корпуса Института компьютерных систем. Сообщается, что у студента при себе нашли предсмертные записки.
    Студент выпал из окна 9-го этажа в Политехе в Одессе
    dumskaya.net

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Восемнадцатилетний студент покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна девятого этажа помещения учебного корпуса одного из местных университетов в Одессе, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Проведенными первоочередными мерами работники полиции выяснили, что юноша решил таким образом свести счеты с жизнью. При этом умерший оставил при себе несколько предсмертных записок", — говорится в сообщении.

    pushkinska.net
    Студент выпал из окна 9-го этажа в Политехе в Одессе

    В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят дальнейшую проверку.

    По данным местных СМИ, погибший учился на первом курсе в Политехе, выбросился из окна корпуса Института компьютерных систем.

    Ранее сообщалось, что женщина выбросилась с 16 этажа в Харькове.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Петр Порошенко
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия