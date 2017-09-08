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    Культура

    Сын российского рэпера выпал из окна 9-го этажа

    (обновлено: )60401
    Знакомые российского рэпера сообщают, что ребенок выпал из окна многоэтажки на улице Верхняя Масловка в Москве. Обстоятельства гибели ребенка уточняются.
    Азамат Кудзаев — MiyaGi
    @miyagi_black

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Полуторагодовалый сын хип-хоп-исполнителя Азамата Кудзаева, известного под псевдонимом MiyaGi, разбился после падения с девятого этажа жилого дома в Москве. Об этом в пятницу, 8 сентября, пишет портал News-R.

    Инцидент произошел в Верхней Масловке днем ранее. Свидетелями случившегося стали несколько десятков человек.

    Место происшествия было оцеплено сотрудниками экстренных служб. Обстоятельства гибели ребенка уточняются, пишут dni.ru.

    Рэпер MiyaGi выступает дуэтом со своим коллегой Эндшпилем. Их творчество получило огромную популярность в сети.

    В Киеве двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома.

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