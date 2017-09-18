наверх
18.09.201721:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Забастовка медиков: "У нас просто нет выхода"

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (193)

    (обновлено: )784101
    Катастрофическое положение дел в медицине вынуждает работников отрасли выйти под Верховную Раду с последним предупреждением для действующей власти.
    Медицинские сестры
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Вторая неделя работы Верховной Рады обещает быть насыщенной как в стенах парламента, так и за его пределами. Пока народные избранники готовятся к рассмотрению судовой и пенсионной реформы, свои плакаты и транспаранты рисуют те, кто придет под ВР с протестами. 

    Требования к власти

    Украинцы о переменах в медицине
    РИА Новости Украина
    Хуже и дороже. Украинцы оценили перемены в медицине

    Первыми, уже во вторник утром, возмущаться несправедливостью и произволом действующей власти придут украинские медики. Хотя, пока что депутатам бояться нечего — по словам организаторов, первая акция будет мирной и будет носить предупреждающий характер. 

    Впрочем, если власть никак не отреагирует на протест, медики угрожают полномасштабными действиями.

    Как признается глава профсоюза работников сферы охраны здоровья Виктория Коваль, главная причина акции — огромная задолженность по зарплатам, которая на конец августа составляла уже 107 миллионов гривен.

    "Вы можете только представить, сколько месяцев люди не получали зарплату.. Мало того, их отправляли в отпуска без сохранения зарплаты, заставляли работать на полставки, на четверть ставки…", — говорит Коваль. 

    Кроме того, митингующие потребуют увеличить финансирование всей сферы здравоохранения, которая должна составить 7% от ВВП. По словам Коваль, Сегодня в Украине на здравоохранение из бюджета выделяется порядка 3% ВВП.

    Читайте также: Эксперт: суть медреформы — мониторинг финпотоков

    Сбой в системе

    Также работники сферы здравоохранения намерены требовать от властей не просто провести медицинскую реформу, но при этом не обойти стороной самих врачей. 

    Не устраивает медиков и то, что у Минздрава до сих пор нет официально утвержденного "рулевого". По мнению профсоюза, исполняющий обязанности министра Ульяна Супрун не может в полном объеме нести ответственность за свою деятельность.

    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской
    Голубовская: решения властей позволяют называть Украину "недогосударством"

    В целом же, работники медицины крайне недовольны деятельностью тех, кто в последние годы занимается улучшением работы отрасли.

    "Мы не видим четкой последовательной политики в реформировании отрасли, — говорит зампредседателя Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский. – Медицину с 2013-го года постоянно реформируют, но результатов никак не видно. Из-за того, что нет финансирования напрочь отсутствует система реформирования. Медики вообще не знают, какую систему здравоохранения предлагают строить в государстве. Профсоюзы не против изменений, но они должны быть научно обоснованными. Кроме того, должна быть материально техническая база, на чем делать эти реформы".

    Без желания

    Не удивительно, что печальное положение дел в отрасли медицины уже привело к оттоку молодых кадров. 

    "Соседние страны полностью открыли двери для наших специалистов, — отмечает председатель Закарпатской областной организации профсоюза Владимир Турок. – Многие выезжают в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию, Румынию. Там они востребованы, а зарплата в этих странах на порядок выше, чем у нас. Поверьте, мы не особо хотим протестовать, выходить на улицу, но у нас просто нет другого выхода".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евгений Лосовский
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Националисты штурмуют суд в Одесской области
    Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Открытие сессии генеральной ассамблеи ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?