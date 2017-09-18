Забастовка медиков: "У нас просто нет выхода"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Вторая неделя работы Верховной Рады обещает быть насыщенной как в стенах парламента, так и за его пределами. Пока народные избранники готовятся к рассмотрению судовой и пенсионной реформы, свои плакаты и транспаранты рисуют те, кто придет под ВР с протестами.

Требования к власти

Первыми, уже во вторник утром, возмущаться несправедливостью и произволом действующей власти придут украинские медики. Хотя, пока что депутатам бояться нечего — по словам организаторов, первая акция будет мирной и будет носить предупреждающий характер.

Впрочем, если власть никак не отреагирует на протест, медики угрожают полномасштабными действиями.

Как признается глава профсоюза работников сферы охраны здоровья Виктория Коваль, главная причина акции — огромная задолженность по зарплатам, которая на конец августа составляла уже 107 миллионов гривен.

"Вы можете только представить, сколько месяцев люди не получали зарплату.. Мало того, их отправляли в отпуска без сохранения зарплаты, заставляли работать на полставки, на четверть ставки…", — говорит Коваль.

Кроме того, митингующие потребуют увеличить финансирование всей сферы здравоохранения, которая должна составить 7% от ВВП. По словам Коваль, Сегодня в Украине на здравоохранение из бюджета выделяется порядка 3% ВВП.

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Сбой в системе

Также работники сферы здравоохранения намерены требовать от властей не просто провести медицинскую реформу, но при этом не обойти стороной самих врачей.

Не устраивает медиков и то, что у Минздрава до сих пор нет официально утвержденного "рулевого". По мнению профсоюза, исполняющий обязанности министра Ульяна Супрун не может в полном объеме нести ответственность за свою деятельность.

В целом же, работники медицины крайне недовольны деятельностью тех, кто в последние годы занимается улучшением работы отрасли.

"Мы не видим четкой последовательной политики в реформировании отрасли, — говорит зампредседателя Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский. – Медицину с 2013-го года постоянно реформируют, но результатов никак не видно. Из-за того, что нет финансирования напрочь отсутствует система реформирования. Медики вообще не знают, какую систему здравоохранения предлагают строить в государстве. Профсоюзы не против изменений, но они должны быть научно обоснованными. Кроме того, должна быть материально техническая база, на чем делать эти реформы".

Без желания

Не удивительно, что печальное положение дел в отрасли медицины уже привело к оттоку молодых кадров.

"Соседние страны полностью открыли двери для наших специалистов, — отмечает председатель Закарпатской областной организации профсоюза Владимир Турок. – Многие выезжают в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию, Румынию. Там они востребованы, а зарплата в этих странах на порядок выше, чем у нас. Поверьте, мы не особо хотим протестовать, выходить на улицу, но у нас просто нет другого выхода".