Голубовская: решения властей позволяют называть Украину "недогосударством"

РИА Новости Украина

Готовьтесь, дорогие друзья, лечиться по "международным протоколам", призывает на своей странице в Facebook врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

"Я уже вижу, как далеко в горах семейный врач после тяжелой работы выбирает себе из предоставленных сайтов "международный протокол" и длинными холодными вечерами/ночами занимается его переводом с помощью гугла. …А он очень специфически переводит, вот, например, вместо "серозного менингита" будет вам "серьезный менингит", — приводит пример эксперт.

Голубовская задается вопросом: "неужели мы такая страна, которая, при наличии Государственного экспертного центра (ГЭЦ), очень эффективного, во всяком случае, в этом направлении, не способна даже АДАПТИРОВАТЬ к своим условиям необходимые стандарты, которые, согласно рекомендациям Кабинета министров Совета Европы должны соответствовать лучшим медицинским практикам и "применяться и обновляться на национальном и местном уровне…"и т.д"?

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"Это же, как надо презирать эту страну, чтобы лишить ее возможности иметь свои адаптированные руководства по каждой нозологии! Вот именно такие решения, по моему мнению, и позволяют называть нас нашим врагам "недогосударством", если уже мы сами такое делаем, кто нам доктор?" — пишет врач.

Для тех, кто не в курсе, как готовились адаптированные установки, Голубовская разъяснила суть процесса.

"Рабочая группа, созданная из известных специалистов и не только, выбирала среди целого ряда предоставленных ГЭЦ и специалистами международных стандартов такой, который наиболее соответствует нашим условиям. Далее мы его адаптировали к нашим реалиям в разрезе пути пациента, зарегистрированных препаратов и диагностических возможностей. Таким образом, для гриппа и ОРЗ мы выбрали американские рекомендации, для гепатита С — европейские (с 2014 года обновлялись 4 раза), для гепатита В — ВОЗ… Сейчас рекомендации ВОЗ совсем исключены с тех сайтов, а для нашей инфекционной патологии они самые актуальные…", — подчеркивает эксперт.

Просто ужас да и только, апофеоз непрофессионализма, ни на одно обращение из регионов, ассоциаций ответа получить нельзя, добавляет Голубовская: работайте как хотите, по "международным протоколам" с почти 30% незарегистрированных у нас лекарств.