наверх
18.09.201713:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Голубовская: решения властей позволяют называть Украину "недогосударством"

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (192)

    (обновлено: )826110
    Как же надо презирать Украину, чтобы лишить ее возможности иметь свои адаптированные руководства по каждой нозологии, сокрушается врач Ольга Голубовская.
    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской

    РИА Новости Украина

    Готовьтесь, дорогие друзья, лечиться по "международным протоколам", призывает на своей странице в Facebook врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская

    Константин Надутый
    gs.fm
    Эксперт: суть медреформы — мониторинг финпотоков

    "Я уже вижу, как далеко в горах семейный врач после тяжелой работы выбирает себе из предоставленных сайтов "международный протокол" и длинными холодными вечерами/ночами занимается его переводом с помощью гугла. …А он очень специфически переводит, вот, например, вместо "серозного менингита" будет вам "серьезный менингит", — приводит пример эксперт.

    Голубовская задается вопросом: "неужели мы такая страна, которая, при наличии Государственного экспертного центра (ГЭЦ), очень эффективного, во всяком случае, в этом направлении, не способна даже АДАПТИРОВАТЬ к своим условиям необходимые стандарты, которые, согласно рекомендациям Кабинета министров Совета Европы должны соответствовать лучшим медицинским практикам и "применяться и обновляться на национальном и местном уровне…"и т.д"?

    Смотрите также: Хуже и дороже. Украинцы оценили перемены в медицине

    "Это же, как надо презирать эту страну, чтобы лишить ее возможности иметь свои адаптированные руководства по каждой нозологии! Вот именно такие решения, по моему мнению, и позволяют называть нас нашим врагам "недогосударством", если уже мы сами такое делаем, кто нам доктор?" — пишет врач.

    Для тех, кто не в курсе, как готовились адаптированные установки, Голубовская разъяснила суть процесса.

    Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кравченко: человеческая жизнь — цена экономии на лекарствах

    "Рабочая группа, созданная из известных специалистов и не только, выбирала среди целого ряда предоставленных ГЭЦ и специалистами международных стандартов такой, который наиболее соответствует нашим условиям. Далее мы его адаптировали к нашим реалиям в разрезе пути пациента, зарегистрированных препаратов и диагностических возможностей. Таким образом, для гриппа и ОРЗ мы выбрали американские рекомендации, для гепатита С — европейские (с 2014 года обновлялись 4 раза), для гепатита В — ВОЗ… Сейчас рекомендации ВОЗ совсем исключены с тех сайтов, а для нашей инфекционной патологии они самые актуальные…", — подчеркивает эксперт.

    Просто ужас да и только, апофеоз непрофессионализма, ни на одно обращение из регионов, ассоциаций ответа получить нельзя, добавляет Голубовская: работайте как хотите, по "международным протоколам" с почти 30% незарегистрированных у нас лекарств.

    Скриншот с сайта Facebook

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штурм мэрии в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Ураган в Румынии
    В Украину движется смертельный ураган
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии