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    Политика

    Глава медпрофсоюза и министр соцполитики поедали лобстеров в Женеве - нардеп

    (обновлено: )34
    Член парламентской фракции "Самопомич" Ирина Сысоенко обнародовала фото, на котором, как она утверждает, Виктория Коваль и министр соцполитики Андрей Рева обедают в дорогом ресторане Женевы.
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    Виктория Коваль
    Профсоюз работников охраны здоровья Украины

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Глава профсоюза медицинских работников Виктория Коваль в компании министра социальной политики Украины Андрея Ревы отобедала в дорогом ресторане Женевы (Швейцария), сообщила народный депутат от фракции "Самопомич", замглавы комитета ВР по вопросам охраны здоровья Ирина Сысоенко.

    Facebook Ирины Сысоенко
    Глава профсоюза медработников Украины Виктория Коваль (первая справа) в ресторане

    Она также разместила на своей странице в Facebook фото (см. выше), на котором люди, похожие на Коваль и Реву сидят за столом в компании еще нескольких человек. По словам Сысоенко, украинские чиновники угощаются королевскими креветками и лобстерами. 

    Facebook Ирины Сысоенко
    Комментарий Ирины Сысоенко

    "Врачи, санитарки, медсестры, пока мы боремся с вами за каждую копейку к вашей заработной плате, председатель профсоюза медицинских работников Виктория Коваль отдыхает вместе с министром социальной политики в Женеве. Королевские креветки, лобстер в этом дорогом ресторане Женевы стоит от 300 евро на человека", — прокомментировала нардеп фото, не уточнив, о каком именно ресторане идет речь.

    Медработник в Донбассе
    facebook.com/theministryofdefence.ua
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    "Мне интересно, руководитель профсоюза медиков поехала за профсоюзные средства, за счет медиков, которые собираются по копейкам из врачей, фельдшеров и медицинского персонала всей Украины? Или это за средства налогоплательщиков господин Рева оплачивает себе поездку и своим сопровождающим лицам??" — добавила Сысоенко.

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    Напомним, согласно официальной информации с 11 по 14 июня украинская делегация, возглавляемая министром социальной политики Андреем Ревой, участвует в 106-й сессии Международной конференции труда, которая проходит в городе Женева (Швейцария).

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