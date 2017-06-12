Украинцам сделают перерасчет пенсий - Рева

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Министр соцполитики Андрей Рева заявил о недопустимости дальнейшего существования привилегированных каст в пенсионной системе, а также объяснил важность применения прозрачных и единых для всех правил при начислении пенсий, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"До недавнего времени пенсии назначались по 15 разным законам, таким образом существовали различные расчеты пенсионного обеспечения. Например, госслужащий с 20-ю годами стажа госслужбы получал пенсию в размере 90% от последнего заработка, а все остальные граждане только 40% от зарплаты. То есть, при условии одинакового размера стажа и одинакового уровня заработка пенсии для отдельных категорий отличались более чем вдвое", — отметил министр.

В то же время законопроект относительно реформирования пенсионной системы вводит честные и прозрачные правила определения размера пенсий для всех граждан без оглядки на статус и место работы, отметил Рева.

Так, размер пенсии каждого украинца будет рассчитываться по следующей формуле: размер пенсии = Сз * Икз * Кс; где Сз — размер средней зарплаты в Украине за 3 года перед обращением за назначением пенсии; Ікз — индивидуальный коэффициент зарплаты (соотношение размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате, с которой уплачивались взносы); Кс — коэффициент страхового стажа, который определяется как множитель длительности лет стажа работы лица на величину оценки 1 года страхового стажа.

Уточняется, что в случае реализации мер по осовремениванию пенсий, для пенсионеров, которым пенсия уже назначена — будет использоваться показатель средней зарплаты, который используется для назначения пенсии в 2017 году — показатель за 3 года — 2014, 2015 и 2016 годы. К тому же, пока величина оценки одного года страхового стажа равняется 1,35, а с 1 января 2018 года составит 1, при этом в результате изменения коэффициента никаких изменений размера пенсий в сторону уменьшения не произойдет.

В ведомстве проинформировали, что единые правила будут введены и в отношении сроков выхода на пенсию. В частности, законопроектом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий с 1 января 2018 года отменяются особые условия выхода на пенсию для всех граждан, кроме военнослужащих, которым будет назначаться пенсионное обеспечение за выслугу лет.

"Изменения коснутся также механизма возмещения работодателем расходов Пенсионного фонда на выплату пенсий, назначенных на льготных условиях (работники, занятые на работах во вредных условиях по списку №1 и №2).

Так, с 1 октября 2017 года будет заменен механизм возмещения пенсий для таких категорий работников по возрасту на льготных условиях за счет уплаты работодателем повышенной ставки единого взноса размером 15 и 7 процентов", — уточняется в сообщении.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Пенсионный фонд Украины гарантировано обанкротится через пять лет, если правительство его не реформирует.