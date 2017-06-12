В правительстве назвали размер желаемой минимальной пенсии в Украине

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Министр социальной политики Андрей Рева считает, что сейчас приемлемой минимальной пенсией в Украине является 4 тысячи гривен.

"В нынешних условиях я считаю, что пенсия, которая бы обеспечила нормальную жизнь, должна быть в сегодняшней Украине не менее 4 тысяч гривен", — сказал Рева в эфире "5 канала".

Также Рева рассказал о высоких пенсиях чиновников, о которых часто упоминают политики.

"У нас существует ограничение по выплате пенсии 10 740 грн. То есть любые расчеты, которые делаются для новых пенсионеров, пенсия выплачивается на руки не более 10 740 грн. Исключением являются те люди, которые до введения законодательного запрета получали пенсию выше. Таких на сегодняшний день у нас есть около 20 тысяч по Украине из 12 миллионов пенсионеров", — сообщил министр.

"Самую большую пенсию в Украине получает гражданин, летчик-испытатель, Герой Украины. Его пенсия в месяц составляет 58 тысяч грн", — добавил Рева.

По его словам, разговоры о 100-200 тысяч грн пенсии "это пока разговоры".

Он отметил, что украинские судьи по закону получают пожизненное содержание и получают пенсию в размере зарплаты, которая может достигать "несколько сотен тысяч гривен".

"Но мы проектом закона о пенсионной реформе предусмотрели приведения этих норм в соответствие с общими стандартами", — сказал Рева.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Пенсионный фонд Украины гарантировано обанкротится через пять лет, если правительство его не реформирует.