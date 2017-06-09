наверх
09.06.201707:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Пенсионеры вымрут после принятия медицинской реформы - нардеп

    (обновлено: )23240
    Внефракционный народный депутат Ирина Констанкевич убеждена, что предложенная Министерством здравоохранения медицинская реформа ен учитывает интересы и потребности пенсионеров.
    Народный депутат Ирина Констанкевич. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июн — РАИ Новости Украина. Предложенная Министерством здравоохранения медицинская реформа не рассчитана на незащищенные слои населения и оставит их без медицинской помощи, заявила внефракционный народный депутат Ирина Констанкевич.

    Верховная Рада накануне приняла за основу ключевой законопроект медицинской реформы, которые предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом". Согласно законопроекту, гражданам предусмотрен гарантированный пакет и лекарственные средства за счет госбюджета.

    Олег Мусий
    Украинское фото
    Мусий: медреформа - это пиар власти

    "В этой реформе нет пациента. Нет качественной и доступной медицины. Она будет потеряна для сельского населения, потому что она сейчас фактически потеряно. Это реформа не для бедных", — сказала Констанкевич в эфире телеканала "1+1".

    "Эта реформа не для пенсионеров. У меня тут один вывод напрашивается: принимая такую дискриминационную реформу, правительство хочет решить заодно и проблему пенсионеров. Они вымрут после того, как мы введем эту медицинскую реформу", — добавила депутат. 

    Принятым законом также вводится понятие "государственного гарантированного пакета" — определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленному единому тарифу, который будет утверждать Кабинет Министров ежегодно.

    Читайте также: Кравченко: глава Минздрава — серийный убийца украинцев

    Полной оплате со стороны государства подлежат медицинские услуги и лекарственные средства на уровне первичной и экстренной (около 80% всех обращений граждан), а также паллиативной медицинской помощи.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения во время концерта Ирины Билык в Одессе
    Биржа. Падение фунта. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко