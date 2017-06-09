Пенсионеры вымрут после принятия медицинской реформы - нардеп

КИЕВ, 9 июн — РАИ Новости Украина. Предложенная Министерством здравоохранения медицинская реформа не рассчитана на незащищенные слои населения и оставит их без медицинской помощи, заявила внефракционный народный депутат Ирина Констанкевич.

Верховная Рада накануне приняла за основу ключевой законопроект медицинской реформы, которые предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом". Согласно законопроекту, гражданам предусмотрен гарантированный пакет и лекарственные средства за счет госбюджета.

"В этой реформе нет пациента. Нет качественной и доступной медицины. Она будет потеряна для сельского населения, потому что она сейчас фактически потеряно. Это реформа не для бедных", — сказала Констанкевич в эфире телеканала "1+1".

"Эта реформа не для пенсионеров. У меня тут один вывод напрашивается: принимая такую дискриминационную реформу, правительство хочет решить заодно и проблему пенсионеров. Они вымрут после того, как мы введем эту медицинскую реформу", — добавила депутат.

Принятым законом также вводится понятие "государственного гарантированного пакета" — определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленному единому тарифу, который будет утверждать Кабинет Министров ежегодно.

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Полной оплате со стороны государства подлежат медицинские услуги и лекарственные средства на уровне первичной и экстренной (около 80% всех обращений граждан), а также паллиативной медицинской помощи.