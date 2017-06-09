наверх
09.06.201706:04
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    У Украины нет денег для обеспечения гарантий в медицине - эксперт

    (обновлено: )43
    Генеральный директор медицинской компании Ilaya Алексей Шершнев в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в Украине даже не сделана нормальная оценка того, сколько будет стоить медреформа.
    Пациент в больнице. Архивное фото
    JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Верховная Рада накануне приняла за основу ключевой законопроект медицинской реформы, которые предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом". Согласно законопроекту, гражданам предусмотрен гарантированный пакет и лекарственные средства за счет госбюджета.

    Олег Мусий
    Украинское фото
    Мусий: медреформа - это пиар власти

    В частности, вводится понятие "государственного гарантированного пакета" — определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленному единому тарифу, который будет утверждать Кабинет Министров ежегодно.

    Полной оплате со стороны государства подлежат медицинские услуги и лекарственные средства на уровне первичной и экстренной (около 80% всех обращений граждан), а также паллиативной медицинской помощи.

    Свое мнение о медреформе высказал в эфире радиостанции Голос Столицы высказал генеральный директор медицинской компании Ilaya Алексей Шершнев.

    "У нашей страны нет даже близко того объема денег, который нужен для того, чтобы обеспечить какие-либо гарантии в медицине. В плане обеспечить профилактику, лечение, на вторичном уровне и так далее. Потому что на самом деле даже не сделана нормальная оценка того, сколько надо денег, и на что", — отметил эксперт.

    Читайте также: Ну, абитуриент, погоди! О новшествах Минобразования

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения во время концерта Ирины Билык в Одессе
    Биржа. Падение фунта. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко