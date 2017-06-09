У Украины нет денег для обеспечения гарантий в медицине - эксперт

JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Верховная Рада накануне приняла за основу ключевой законопроект медицинской реформы, которые предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом". Согласно законопроекту, гражданам предусмотрен гарантированный пакет и лекарственные средства за счет госбюджета.

В частности, вводится понятие "государственного гарантированного пакета" — определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленному единому тарифу, который будет утверждать Кабинет Министров ежегодно.

Полной оплате со стороны государства подлежат медицинские услуги и лекарственные средства на уровне первичной и экстренной (около 80% всех обращений граждан), а также паллиативной медицинской помощи.

Свое мнение о медреформе высказал в эфире радиостанции Голос Столицы высказал генеральный директор медицинской компании Ilaya Алексей Шершнев.

"У нашей страны нет даже близко того объема денег, который нужен для того, чтобы обеспечить какие-либо гарантии в медицине. В плане обеспечить профилактику, лечение, на вторичном уровне и так далее. Потому что на самом деле даже не сделана нормальная оценка того, сколько надо денег, и на что", — отметил эксперт.

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