Мусий: медреформа - это пиар власти

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Регламентный комитет парламента первым вопросом 7 мая должен был рассмотреть представление о снятии неприкосновенности с депутата от группы "Возрождение" Геннадия Бобова, но после того как генпрокурор представление отозвал, его сняли с рассмотрения.

Не удалось принять ни одного закона — спикер парламента Андрей Парубий закрыл заседание 7 мая из-за отсутствия нардепов в сессионном зале.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун ранее заявила, что даже после медицинской реформы в государственных больницах все равно придется платить. Все потому, что у государства пока нет достаточных ресурсов для того, чтобы обеспечить абсолютно бесплатное лечение.

О том, что удалось сделать депутатам, а что нет, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал внефракционный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения Олег Мусий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Першим питанням було зняття недоторканності з Геннадія Бобова в порядку денному комітету, але напередодні стало відомо, що генпрокурор відкликав подання щодо Бобова, і це питання не розглядалось. Яка ваша думка, з трьох нардепів буде знята недоторканність?

— Я скажу по депутатській недоторканності, думаю, що насправді пропозиція, коли Луценко звітував у ВР прозвучало, що ви подайте подання на всіх 423 депутати і ми одностайно проголосуємо за зняття депутатської недоторканності з усіх. Недоторканність — це пережиток радянського минулого. Депутатська недоторканність має бути тільки щодо політичної діяльності в самій ВР, а буд-які інші – комерційна діяльність чи інша, вона, звісно, не має мати будь-якої недоторканності.

Чули багато критики від вас щодо медичної реформи, що саме вас турбує? Чи варто її ухвалювати, на вашу думку?

— Медична реформа не тільки назріла, а й перезріла, і суспільство чекає медичної реформи. Але воно чекає медичної реформи, де будуть враховані інтереси пацієнтів і медичних працівників, а не інтереси виключно Мінфіну, яке каже, що є обмежений бюджет, і більше грошей ми вам не дамо. І чомусь урядовий проект якраз спрямований на те, щоб урізати по максимуму будь-яке фінансування і зробити недоступною медичну допомогу для України і зробити їх заручниками оплати з власної кишені легальної, а якщо немає співоплати, то зачинити двері перед закладами охорони здоров’я. Я не поділяю цю ідеологію, бо вважаю, що нашим основним законом є Конституція України, де другою статтею визначено, що Україна — соціальна держава, і за всі соціальні речі відповідає держава, а не громадяни чи місцеві органи влади, чи будь-хто. І друге – 49 стаття Конституції, яка чітко говорить, що українці мають право на безоплатну медичну допомогу. Воно не реалізується. Так, якщо уряд не може реалізувати це право, то, напевно, повинен прийти інший, який зможе реалізувати це право.

Я подав альтернативні законопроекти, щоб не бути голослівним критиком, яким мене намагається висвітлити ця пропаганда з боку МОЗ, і насправді в мене є альтернативне бачення, яке продемонстроване у вигляді альтернативних законопроектів і тих законопроектів, які підтримані комітетом з питань охорони здоров’я і заблоковані вищим керівництвом держави до розгляду, які будують в Україні не схеми, а будують адекватну, цивілізовану, нову систему охорони здоров’я, спрямовану на інтереси людей. Тому, звісно, критика є, була і буде, і розгляд на комітеті соціальної політики і комітеті з питань охорони здоров’я це довів, і навіть МОЗ, на мій подив, погодилось з моїм альтернативним законопроектом і навіть готовий його підтримати, якщо будуть враховані їх пропозиції, на що я навіть дав свою згоду на комітеті з питань охорони здоров’я.

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Чи зберігатимуться пільги для соціально незахищених верств населення і чи є шанс, що ця медична реформа буде ухвалена до канікул?

— Може, шанс є на ухвалення, але на реалізацію шансу немає жодного, тому що в бюджеті прем’єр мав би закласти відповідні кошти, а прем’єр в проекті бюджету не заклав жодних грошей на здійснення медичної реформи. Тому це виглядає черговою піар-акцією від влади, яка годує українців обіцянками-цяцянками, а насправді готує урізання всього, що тільки в охороні здоров’я, закриття закладів охорони здоров’я, які вимушені будуть закритись через брак фінансування, скорочення кількості медперсоналу. Хіба це реформа? Це я вважаю псевдо назвою реформи. Тому реформа має бути системною, комплексною, а не тільки по фінансуванню. Те, що вніс уряд, це точкове фінансування, більше нічого. Натомість жодного плюсу поки що уряд не запропонував. Він якраз це лишив про зарплату лікарів, то Супрун спочатку казала про зарплату лікарів 50 тисяч, а тепер уряд говорить про зарплату в 20 тисяч. Єдине, що вони не кажуть, звідки вони візьмуть ці гроші. Тому відповіді на це питання ми не отримали. Люди повинні розуміти, що гроші нізвідки не беруться. Потрібно змінювати систему фінансування через введення медичного загальнообов’язкового державного страхування. От тоді будуть додаткові ресурси, які можуть бути спрямовані додатково на ліки для пацієнтів і додатково на зарплату медперсоналу.

Також виконання порядку денного Ради в ефірі "ГС" прокоментувала представник регламентного комітету та нардеп від фракції "Народного фронту" Світлана Войцеховська.

Першим питанням було зняття недоторканності з Геннадія Бобова в порядку денному комітету, але напередодні стало відомо, що генпрокурор відкликав подання щодо Бобова, і це питання не розглядалось. Чи знято остаточно це питання, чи НАБУ і слідчі ведуть і далі цю справу? Чи може це питання повернутись до ВР, чи якщо Бобов сплатив визначену суму, то питання вже знято?

— Це питання можна розділити на два, тому що в регламенті на сьогоднішній день не виписана так звана процедура відкликання і, отримавши сьогодні лист від генпрокурора, тобто голова ВР отримав його і розписав на комітет, в якому, дійсно, вказано, що НАБУ здійснює ще додатково досудове розслідування, і САП, і просить, що перевірка потребує додаткових слідчих дій, потребує додаткових якихось перевірок, і тому після цього генпрокурор внесе до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності. Це я вам зацитувала безпосередньо лист генпрокурора, який ми сьогодні отримали. Тому фактично на сьогоднішній день регламентний комітет не мав, по суті, розглядати це питання, але по формі ми його розглянули. Так як регламентний комітет не має права чи відкликати це, чи припиняти розгляд, а ми його передали голові ВР і вже голова ВР Парубій має своїм листом перенаправити або назад ці документи в Генпрокуратуру, чи повернути в регламентний комітет і сказати: ні, ви повинні розглядати. Тому така на сьогоднішній день процедура.

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І що далі?

— Розвиватись по двох напрямках. Перше – те, що голова ВР поверне відповідні документи, які були направлені попереднього Генпрокуратурою назад на дорозслідування. І є два варіанти, я так думаю, теоретично – те, що генпрокурор після додаткової перевірки може знову надіслати документи на розгляд або признати те, що, дійсно, до нардепа Бобова Геннадія Борисовича у Генпрокуратури вже немає питань, і це питання зніметься.

Чи не буде підстав говорити, що щось пішло не за процедурою, що порушили регламент?

— Ні, ми, по суті, його не порушили на сьогоднішній день, і немає підстав говорити про порушення, тому що, я вам казала, що в зв’язку з листом Генпрокуратури у регламентному комітеті, по суті, не було матеріалів для розгляду. Тому ми його і не розглядали. По формі ми просто відправили ці документи, відповідно, голові, і голова має прийняти рішення і сказати: ні, дорогенькі нардепи, ви мусите розглянути, ми будемо розглядати на підставі тих документів, які є, або відправити по процедурі безпосередньо вже далі в Генпрокуратуру. Тобто це рішення за головою ВР, тому що в регламенті на сьогоднішній день не прописана процедура така, як відкликання подань. Там є розгляд, як по регламенту розглядають такі подання, а про відкликання – такого немає.

Чи є інформація, коли ви будете приступати до реформ? Чи зможете бодай щось проголосувати до канікул?

— Вже на цьому тижні ставив голова ВР зміни до регламенту щодо скасування перерви з 12.00 до 12.30, і так само знаходиться вже на розгляді питання по комітетах ВР. На жаль, в мене інформації ніякої немає. Чи буде знову їх голова ВР їх ставити, чи не буде до кінця сесії… моя думка, що, звичайно, треба робити реформи діяльності ВР залежно від ситуацій, які відбуваються в країні. Це однозначно. Але питання скасування перерви – це формальний привід, і це, на мою думку, не покращить відвідування чи не відвідування. Це можна закрити на ключ нардепів, закрити їдальню. Це дії як в дитячому садочку. Це абсолютно, мені здається, речі несерйозні. Подивіться, хто залишились, які фракції залишились в залі після цієї так званої перерви, на яку всі скидають: якби не було перерви, то всі б приходили і сиділи на місцях. Я думаю, що це абсолютний привід, тому що фракція "Народного фронту", 75% нардепів були на робочому місці, так само, як і фракція Радикальної партії, 75% всіх депутатів, які були на засіданні, так вони і залишились. Інші фракції, звичайно, менше, а ті, які найбільше виступали і казали: "Ай-ай-ай, ой-ой-ой, хто ж це не ходить на роботу", були присутні так, як у фракції "Батьківщина" — аж троє чи п’ятеро людей. Тому все залежить від політичних партій, як вони формують списки, кого вони набирають – відповідальних депутатів чи невідповідальних, яка партійна дисципліна. Від цього залежить і позиція депутатів, і їх відвідуваність, і все залежить. Якщо людина не хоче ходити, то вони і без перерви не будуть ходити на роботу.

Ранее политолог Сергей Белашко в эфире "ГС" заявил, что проблема Верховной Рады — не в отсутствии плана работы, а в кнопкодавстве и нежелании депутатов посещать пленарные заседания.