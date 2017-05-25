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    Фотоленты

    Активисты показали нардепам "современную украинскую медицину"

    Тема:

    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава (129)

    (обновлено: )26820
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    УНИАН
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    УНИАН
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    УНИАН
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    SERGEI SUPINSKY / AFP
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    SERGEI SUPINSKY / AFP
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    SERGEI SUPINSKY / AFP
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    REUTERS Gleb Garanich
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    informator.news
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    informator.news
    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУ
    informator.news

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    Под здание парламента Украины пришли активисты и принесли кровати, на которых лечат граждан страны в медицинских учреждениях, а также старое оборудование. В частности, они требуют принятия законопроекта о государственных финансовых гарантиях.

    Смотрите также: Под Раду принесли больничные койки и ржавое оборудование

    Митингующие требуют от депутатов проголосовать за законопроекты №6327 (о государственных финансовых гарантиях), №6328 (о дополнительных гарантиях для участников войны), №6329 (об изменениях в Бюджетный кодекс), №6347 (об изменениях в закон "О публичных закупках"), которые дадут возможность украинцам лечиться бесплатно и в хороших условиях.

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