Активисты показали нардепам "современную украинскую медицину"

Под здание парламента Украины пришли активисты и принесли кровати, на которых лечат граждан страны в медицинских учреждениях, а также старое оборудование. В частности, они требуют принятия законопроекта о государственных финансовых гарантиях.

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Митингующие требуют от депутатов проголосовать за законопроекты №6327 (о государственных финансовых гарантиях), №6328 (о дополнительных гарантиях для участников войны), №6329 (об изменениях в Бюджетный кодекс), №6347 (об изменениях в закон "О публичных закупках"), которые дадут возможность украинцам лечиться бесплатно и в хороших условиях.