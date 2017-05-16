Что останется от украинской медицины после реформ Минздрава? - пресс-конференция

В среду, 17 мая, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Что останется от украинской медицины после реформ Минздрава?".

В Украине уже более полугода говорят о радикальных реформах в системе здравоохранения, однако профессиональное сообщество уверено, что без стратегического плана преобразования они невозможны, а без финансирования — обречены. Кабинет министров Украины в конце прошлого года утвердил план внедрения медицинской реформы. Введение новой модели финансирования будет осуществлено в три этапа (первый – январь–июнь 2017), а полная реализация запланирована до 2020 года.

Однако, профессионалы обеспокоены отсутствием документов, определяющих концепцию, стратегию и план реформирования и развития здравоохранения Украины. Прежде всего, во всех документах отсутствует система финансирования. Документы, размещенные на сайте Минздрава, нарушают ряд статей Конституции Украины, других законодательных актов. Ни на одном документе, который выпускает Минздрав, нет слова "приказ", а только "проект". Если бы не защитная приписка "проект", профсоюзы подали бы в суд на все документы, т.к. они не соответствуют украинскому законодательству. Эксперты уверены, что не нужно принимать новые законы, в законодательстве Украине все есть: третья статья Конституции, где человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Есть Закон про основы здравоохранения, принятый в 1992 году, где указано: предоставлять всем гражданам гарантированный уровень медицинской помощи. По мнению экспертов, перед нынешней командой Минздрава Украины стоит единственная цель – полностью уничтожить остатки безоплатной медицины в стране.

Эксперты также отмечают катастрофический кадровый голод. Уже сейчас в Украине не хватает 200 тысяч медсестер. Если в ближайшее время не будут приняты экстренные меры по улучшению условий для медицинских работников, то страна рискует вообще остаться без врачей. Ни в одном из документов Минздрава, нет даже упоминания об условиях труда и социальной защите медработников. При этом страну ежегодно покидает около 7 тысяч медицинских работников, треть из которых — врачи.

Каковы шансы, что заявленная правительством реформа системы здравоохранения заработает в полном объеме и что это означает для граждан?

Эксперты пресс-конференции:

Валентина Маркевич, президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук

Виктор Корогод, руководитель проектов Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов

Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины

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