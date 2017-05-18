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    "Мы катимся в тартарары". Эксперт о парадоксах финансирования медицины в Украине

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    (обновлено: )14910
    Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что в 2006 году в Украине насчитывалось 220 тысяч врачей, а сейчас эта цифра уменьшилась до 160 тысяч специалистов.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "За десять лет мы потеряли 60 тысяч профессиональных медицинских работников с высшим медицинским образованием. (…) Мы катимся в тартарары", — заявил Кравченко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук Валентина Маркевич сообщила, что медсестра онкологического отделения в Украине обслуживает 25-30 больных, тогда как за границей — пять. По ее словам, в Украине наблюдается катастрофическая нехватка медперсонала.

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