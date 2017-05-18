"Мы катимся в тартарары". Эксперт о парадоксах финансирования медицины в Украине

"За десять лет мы потеряли 60 тысяч профессиональных медицинских работников с высшим медицинским образованием. (…) Мы катимся в тартарары", — заявил Кравченко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук Валентина Маркевич сообщила, что медсестра онкологического отделения в Украине обслуживает 25-30 больных, тогда как за границей — пять. По ее словам, в Украине наблюдается катастрофическая нехватка медперсонала.