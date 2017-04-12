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    Россия

    Безработных россиян могут лишить медицинской страховки - СМИ

    (обновлено: )4201
    В Минздраве РФ пояснили, что страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных, в числе которых дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные и студенты, взносы платят субъекты РФ.
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    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения РФ и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предлагают лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов Обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на доклад "Об итогах работы министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год".

    "Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян", — говорится в материале.

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    Отмечается, что данным категориям будет полагаться только скорая помощь. В Минздраве РФ изданию подтвердили, что разрабатывают поправки в законодательство, и добавили, что это инициатива ФОМС. В ведомстве также добавили, что подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМС, Счетной палаты, Совфеда и Госдумы.

    Представители Минздрава рассказали газете, что поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. В ведомстве пояснили, что страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных, в числе которых дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные и студенты, взносы платят субъекты РФ.

    При этом, отмечается, что есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров, которые имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят, их и коснутся новые поправки. Согласно нововведению, их полис ОМС будет признан недействительным.

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    "Предложенные законопроектом новеллы будут способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения", — заявили газете в Минздраве РФ.

    Как сообщалось, внедрение страховой медицины в Украине начнется в 2017 году. 

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