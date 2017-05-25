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    Под Раду принесли больничные койки и ржавое оборудование

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    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава (128)

    (обновлено: )29710
    Под здание Верховной Рады пришли активисты и принесли кровати, на которых украинцев лечат в медицинских учреждениях, а также старое оборудование. В частности, они требуют принятия законопроекта о государственных финансовых гарантиях.
    Вечерний Киев/Youtube

    Митингующие требуют от депутатов проголосовать за законопроекты №6327 (о государственных финансовых гарантиях), №6328 (о дополнительных гарантиях для участников войны), №6329 (об изменениях в Бюджетный кодекс), №6347 (об изменениях в закон "О публичных закупках"), которые дадут возможность украинцам лечиться бесплатно и в хороших условиях.

    Ранее в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что в 2006 году в Украине насчитывалось 220 тысяч врачей, а сейчас эта цифра уменьшилась до 160 тысяч специалистов.  По его мнению, Украина "катится в тартарары".

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    Президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук Валентина Маркевич сообщила, что медсестра онкологического отделения в Украине обслуживает 25-30 больных, тогда как за границей — пять. По ее словам, в Украине наблюдается катастрофическая нехватка медперсонала.

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