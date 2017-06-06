"Час смерти" под Радой: активисты требуют принятия медреформы

У центрального входа в Верховную Раду Украины проходит акция с требованием к депутатам поддержать медицинскую реформу.

В рамках перформанса около 20 человек лежат на земле, накрытые белыми простынями, сообщает УНИАН. Они, по замыслу организаторов акции, символизируют украинцев, которые каждый час умирают от различных заболеваний.

Также еще около 20 активистов участвуют в этой акции, но в перформансе не задействованы.

Согласно данным участников мероприятия, акция "Час смерти" проходит сегодня в 50 городах Украины с участием представителей пациентских организаций и активистов.

Ранее сообщалось, что вопрос включения в повестку дня парламента законопроектов, касающихся медицинской реформы, будет рассматриваться депутатами во вторник.