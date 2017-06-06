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    "Час смерти" под Радой: активисты требуют принятия медреформы

    (обновлено: )21511
    Час смерти:под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    Час смерти:под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    twitter.com/Shabunin
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    twitter.com/Shabunin
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    twitter.com/Shabunin
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    twitter.com/Shabunin
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    twitter.com/RPR_ua
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    twitter.com/RPR_ua
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    twitter.com/RPR_ua
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    twitter.com/RPR_ua

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    У центрального входа в Верховную Раду Украины проходит акция с требованием к депутатам поддержать медицинскую реформу.

    Корогод о реформе Минздрава: в стране не останется ни врачей, ни медсестер. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Реформа Минздрава. В стране не останется ни врачей, ни медсестер - эксперт

    В рамках перформанса около 20 человек лежат на земле, накрытые белыми простынями, сообщает УНИАН. Они, по замыслу организаторов акции, символизируют украинцев, которые каждый час умирают от различных заболеваний.

    Также еще около 20 активистов участвуют в этой акции, но в перформансе не задействованы.

    Согласно данным участников мероприятия, акция "Час смерти" проходит сегодня в 50 городах Украины с участием представителей пациентских организаций и активистов.

    Ранее сообщалось, что вопрос включения в повестку дня парламента законопроектов, касающихся медицинской реформы, будет рассматриваться депутатами во вторник.

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