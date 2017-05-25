В Украине проблема с медстраховками для выезда за рубеж - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Отмена визового режима с ЕС влечет за собой изменения правил страхования для выезжающих за рубеж. В настоящее время наличие страховки является обязательным условием при получении визы.

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И даже после введения безвизового режима, по мнению экспертов, отказываться от страховой защиты путешествующим украинцам не стоит.

Особенности страхования для тех, кто выезжает за границу, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы гендиректор Ассоциации страхователей Украины Леонид Хорин.

Какую страховку надо иметь украинцу, который захочет воспользоваться безвизом, чтобы уехать за границу?

— Обязательно медицинскую страховку. Потому что если вдруг случится какая-то неприятность за рубежом и потребуется помощь врачей, то эта помощь за рубежом не бесплатная. И достаточно дорогостоящая. И для того, чтобы украинец смог надлежащим образом воспользоваться такой помощью, ему нужна страховка, которая обеспечит материальное покрытие помощи зарубежных врачей. Дело в том, что если вдруг соотечественник попадает за рубежом в клинику, то первым делом там проверяется наличие его платежеспособности. То есть за счет чего он будет покрывать услуги врачей. Либо это страховка, либо это наличные деньги.

На границе будут спрашивать у украинца с безвизом медицинскую страховку или нет?

— В принципе, могут. Дело в том, что необходимость наличия страховки оговорена в визовом кодексе ЕС. То есть для граждан третьих стран, которые не являются членами, а Украина как раз не является членом ЕС, то есть безвиз не обеспечивает этот статус членства ЕС, обязательно наличие страховки. Правда, ранее до безвиза наличие страховки или необходимость наличия страховки проверялось при выдаче визы. Сейчас этого нет, но никто не исключает возможности попадания соотечественника в неприятную ситуацию за рубежом. Поэтому конечно же страховку на всякий случай надо иметь.

Насколько принципиально иметь надежный страховой полис?

— Дело в том, что нет критериев, по которым можно при покупке полиса определить его надежность. Вот поэтому использование такого рода терминов не более чем литературный прием. Есть десятки страховых компаний в Украине, которые продают такие полисы. И вопрос, в какой из страховых компаний покупать такой полис, и был, и остается открытым. Дело в том, что страховые компании нацелены на получение максимальной прибыли любым путем, поэтому даже продав страховку со всеми обещанными преимуществами, никто не гарантирует украинцу, если вдруг возникнет необходимость обращения в страховую компанию, что эта страховая компания выполнит свои обязательства. И такого рода примеров есть огромное множество. То есть украинские страховые компании фактически не выполняют свои обязательства перед клиентами. Более того в упомянутом мною визовом кодексе ЕС есть положение, в соответствии с которым страховка должна покрывать любые расходы при возникновении неприятностей за рубежом. Наши страховые компании в полисах указывают фразу, что наша страховка соответствует визовому кодексу ЕС. К сожалению, в этих страховках находятся десятки исключений, которые нивелируют обещание выполнить свои обязательства перед клиентом. И если говорить реально, то эти десятки исключений, они фактически охватывают наиболее вероятные ситуации за рубежом. Например, проблемы с сердцем, что может случиться с любым человеком, и позволяют страховым компаниям фактически, в кавычках, на законных основаниях отказаться от выплаты возмещения. То есть я возвращаюсь к термину, который вы использовали, "надежная страховка". Такого термина и таких критериев, которые позволяли бы такую страховку купить, не существует. Перед тем как обращаться в страховую компанию хотя бы надо помониторить интернет, либо зайти на сайт нашей организации, где собирается негатив на ту или иную страховую компанию и посмотреть, насколько страховая компания, которая является потенциальной для покупки полисов, не засветилась в такого рода антирейтингах. Если это так, тогда можно такого рода страховку покупать. Вот ответ на ваш вопрос.

Сколько стоит нормальная страховка, полноценный и безопасный страховой полис?

— Привязываться к цифрам, которые существуют для стран ЕС, нельзя. Там есть требования к минимальному покрытию, это 30 тысяч евро. То есть медицинская страховка должна обеспечивать покрытие не менее 30 тысяч евро. Такого рода страховка может стоить порядка 30 евро.

Есть ли какие-то вариации или скидки для определенного типа населения: пенсионеров, студентов, депутатов?

— Никаких, это же коммерческие структуры. Они как водители маршруток. Они не пускают никого без оплаты. Так что тут все просто.

Что еще надо иметь тем, кто путешествует собственным автомобилем?

— Это немного другое. Мы говорили с вами о медицинских страховках, которые должны покрывать риски, возникающие при каких-то проблемах со здоровьем. А вы говорите сейчас немножко о другом, но тоже действительно важная тема, это возможность порчи или попадания в ДТП транспорта, на котором наш гражданин выезжает за рубеж. Можно немного обобщить. Дело в том, что в принципе, можно при покупке страховки платить за те риски, которые реально могут возникнуть. Вот вы сейчас упомянули в том числе и риск порчи или попадания автотранспорта в ДТП. Есть еще риск отмены рейса, например, риск утери багажа. То есть все эти опции в принципе могут предлагаться страховыми компаниями. И исходя из представлений нашего гражданина о том, какого рода риски для него могут иметь наибольшее значение, он и должен оплачивать их при покупке страховки.

Ранее эксперт аналитического центра общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая в эфире "ГС" подчеркнула, что для безвизовых поездок в страны ЕС будет обязателен загранпаспорт с биометрическим чипом.