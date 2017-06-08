наверх
08.06.201707:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Рада в четверг займется медициной, налогами и неправильной парковкой

    (обновлено: )56
    Согласно повестке дня, парламентарии обсудят проект постановления об обращении в Европейский парламент о введении дополнительных торговых преференций ЕС товарам украинского происхождения.
    Верховная Рада Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В четверг состоится очередное заседание Верховной Рады шестой сессии восьмого созыва, начало — в 10.00.

    Согласно повестке дня заседания, обнародованной на официальном сайте Рады, парламентарии рассмотрят ряд "медицинских законопроектов". В частности, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и нардеп, экс-глава Минздрава Олег Мусий представят в первом чтении проекты законов о государственных финансовые гарантии предоставления медицинских услуг и лекарственных средств и о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

    Врачи в одной из больниц в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Неблагодарные пациенты в соцсетях скандируют: #вимагаю_медреформу

    Во втором чтении глава комитета по вопросам охраны здоровья Ольга Богомолец представит законопроект о внесении изменения в статью 9 Закона Украины "О лекарственных средствах" (относительно доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств).

    Смотрите также — "Час смерти" под Радой: активисты требуют принятия медреформы

    Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины) представит спикер Андрей Парубий, содокладчик глава комитета по иностранным дела Анна Гопко.

    Во втором чтении нардепы рассмотрят проект закона о Фонде энергоэффективности.

    Отдельным пунктом в повестке дня стоят вопросы налоговой и таможенной политики. 

    Также парламентарии обсудят проект постановления об обращении в Европейский парламент о введении дополнительных торговых преференций ЕС товарам украинского происхождения.

    Читайте также: Дело Тимошенко. Украину ждут глобальные потрясения — Каплин

    Кроме того, народным избранникам предстоит в четверг заняться ужесточением наказания за парковку авто на местах для инвалидов, выделением жилья военнослужащим, денежной помощью сотрудникам Нацполиции, правилами въезда в Украину. 

    детальней ознакомиться с повесткой дня заседания Верховной Рады можно здесь

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эксперт сравнил газовый арбитраж в Стокгольме с бракоразводным процессом. Видео
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Рассмотрение дела Руслана Коцабы в Высшем специализированном суде
    Дело против журналиста Коцабы
    Флаг Катара
    Дипломатическая блокада Катара
    Ополченцы "ЛНР". Архивное фото
    Донбасс: обострение на луганском направлении