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    Аналитика и комментарии

    Хроника 2 июня: старт платной медицины, новая политика Госдепа по Украине

    (обновлено: )36820
    Ульяна Супрун сообщила, что украинцы будут официально платить больницам с нового года, посол США заявила о пересмотре политики по Украине, в Тернополе сорвали сессию горсовета, нардепа Королевскую облили зеленкой в Одессе.
    Врач в больнице
    REUTERS Ilya Naymushin

    Анна Лаба, РИА новости Украина

    В пятницу, 2 июня, в Киевской области пытались похитить россиянина, активисты блокады Донбасса угрожают перекрыть железную дорогу в Россию, супруга сообщила детали покушения на Осмаева, Путин назвал отношения с США худшими со времен холодной войны. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Под Тернопольским горсоветом произошли массовые столкновения

    Столкновения произошли утром в пятницу под зданием Тернопольского городского совета.  Утром перед началом заседания городского совета под зданием собрались протестующие, которые заявили, что не пропустят ряд депутатов на сессию. Но когда к двери городского совета подошел депутат, неизвестный мужчина толкнул его в грудь. Началась драка. 

    Потасовка под Тернопольским горсоветом
    Канал Без табу Тернопіль на youtube
    Потасовка с участием депутата под Тернопольским горсоветом

    Госдеп пересматривает политику по Украине — посол США

    Посол США в Украине Мари Йованович в пятницу сообщила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон тщательно работает над вариантами вовлечения Соединенных Штатов в урегулирование конфликта в Донбассе. Мари Йованович сообщила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон "тщательно работает над вариантами". По ее словам, "мы двигаемся дальше, я думаю позитивно и решительно". 

    Супрун: пора сказать правду — в Украине нет бесплатной медицины

    В Украине нет бесплатной медицины и пора перестать врать о том, что она существует, заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. По ее словам, медицинская реформа, запланированная в Украине, предусматривает финансирование государством экстренной помощи и совместную оплату лечения, если у пациента есть возможность заплатить за лечение. 

    Активисты блокады Донбасса угрожают перекрыть железную дорогу в Россию

    Участники блокады Донбасса приехали на железнодорожную станцию "Конотоп" в Сумской области, чтобы приготовиться к перекрытию торгового сообщения с Россией.  Вдоль железнодорожных путей с грузовыми вагонами собрались около 20 активистов. Один из них сообщил, что это предупредительная акция, цель которой — напомнить правительству об обещании прекратить закупку угля у России.

    Владимир Фесенко
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк
    Блокада Донбасса перечеркнула реинтеграцию - Фесенко

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    Задержана банда, пытавшаяся похитить экс-гражданина РФ за $17 млн — Луценко

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали группу лиц, которые за вознаграждение в 17 миллионов долларов собирались похитить и отправить в Россию бывшего гражданина РФ, ранее переехавшего в Украину из-за преследований на родине. При этом генпрокурор не назвал никаких фамилий. Луценко утверждает, что группа была задержана во время получения "аванса" в размере 100 тысяч долларов. 

    Супруга сообщила детали покушения на Осмаева

    Амина Окуева прокомментировала покушение на мужа, комбата Адама Осмаева в Киеве. По ее словам, когда начали стрелять по супругу, она быстро "выхватила пистолет". Окуева уточнила, что всегда носит оружие с собой. Комбат Адам Осмаев находится после покушения в 17-ой больнице Киева с переломанными ключицами, пробитыми легкими и пулями, которые застряли в позвоночнике. 

    Нардепа Королевскую облили зеленкой в Одессе

    Нападение на Наталию Королевскую в Одессе. Видео
    Канал на Youtube Nataliya Korolevska
    Атака зеленкой. Нападение на Королевскую в Одессе

    Народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" облили зеленкой в Одессе, сообщается в пятницу на странице "Автомайдан Одесса" в Facebook. Королевская в результате инцидента получила ожог глаза и частичную потерю зрения. 

    "На низшей со времен холодной войны точке". Путин оценил отношения РФ и США

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США поддерживают диалог в многосторонних форматах, но фундамент взаимного сотрудничества разрушен, отношения двух стран находятся на низшей точке со времен холодной войны.  Заявление российского президента прозвучало в рамках Петербургского международного экономического форума. По его мнению, "это не могло не отразиться и на экономике, и на нашем деловом партнерстве". 

    Члены экипажа очередной миссии МКС вернулись на Землю

    Два члена экипажа Международной космической станции (МКС) приземлились в Казахстане, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП). На Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и астронавт "Европейского космического агентства" (ЕКА) француз Тома Песке. Время их пребывания на станции составило 197 суток. 

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