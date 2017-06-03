Хроника 2 июня: старт платной медицины, новая политика Госдепа по Украине

Анна Лаба, РИА новости Украина

В пятницу, 2 июня, в Киевской области пытались похитить россиянина, активисты блокады Донбасса угрожают перекрыть железную дорогу в Россию, супруга сообщила детали покушения на Осмаева, Путин назвал отношения с США худшими со времен холодной войны. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Под Тернопольским горсоветом произошли массовые столкновения

Столкновения произошли утром в пятницу под зданием Тернопольского городского совета. Утром перед началом заседания городского совета под зданием собрались протестующие, которые заявили, что не пропустят ряд депутатов на сессию. Но когда к двери городского совета подошел депутат, неизвестный мужчина толкнул его в грудь. Началась драка.

Госдеп пересматривает политику по Украине — посол США

Посол США в Украине Мари Йованович в пятницу сообщила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон тщательно работает над вариантами вовлечения Соединенных Штатов в урегулирование конфликта в Донбассе. Мари Йованович сообщила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон "тщательно работает над вариантами". По ее словам, "мы двигаемся дальше, я думаю позитивно и решительно".

Супрун: пора сказать правду — в Украине нет бесплатной медицины

В Украине нет бесплатной медицины и пора перестать врать о том, что она существует, заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. По ее словам, медицинская реформа, запланированная в Украине, предусматривает финансирование государством экстренной помощи и совместную оплату лечения, если у пациента есть возможность заплатить за лечение.

Активисты блокады Донбасса угрожают перекрыть железную дорогу в Россию

Участники блокады Донбасса приехали на железнодорожную станцию "Конотоп" в Сумской области, чтобы приготовиться к перекрытию торгового сообщения с Россией. Вдоль железнодорожных путей с грузовыми вагонами собрались около 20 активистов. Один из них сообщил, что это предупредительная акция, цель которой — напомнить правительству об обещании прекратить закупку угля у России.

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Задержана банда, пытавшаяся похитить экс-гражданина РФ за $17 млн — Луценко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали группу лиц, которые за вознаграждение в 17 миллионов долларов собирались похитить и отправить в Россию бывшего гражданина РФ, ранее переехавшего в Украину из-за преследований на родине. При этом генпрокурор не назвал никаких фамилий. Луценко утверждает, что группа была задержана во время получения "аванса" в размере 100 тысяч долларов.

Супруга сообщила детали покушения на Осмаева

Амина Окуева прокомментировала покушение на мужа, комбата Адама Осмаева в Киеве. По ее словам, когда начали стрелять по супругу, она быстро "выхватила пистолет". Окуева уточнила, что всегда носит оружие с собой. Комбат Адам Осмаев находится после покушения в 17-ой больнице Киева с переломанными ключицами, пробитыми легкими и пулями, которые застряли в позвоночнике.

Нардепа Королевскую облили зеленкой в Одессе

Народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" облили зеленкой в Одессе, сообщается в пятницу на странице "Автомайдан Одесса" в Facebook. Королевская в результате инцидента получила ожог глаза и частичную потерю зрения.

"На низшей со времен холодной войны точке". Путин оценил отношения РФ и США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США поддерживают диалог в многосторонних форматах, но фундамент взаимного сотрудничества разрушен, отношения двух стран находятся на низшей точке со времен холодной войны. Заявление российского президента прозвучало в рамках Петербургского международного экономического форума. По его мнению, "это не могло не отразиться и на экономике, и на нашем деловом партнерстве".

Члены экипажа очередной миссии МКС вернулись на Землю

Два члена экипажа Международной космической станции (МКС) приземлились в Казахстане, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП). На Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и астронавт "Европейского космического агентства" (ЕКА) француз Тома Песке. Время их пребывания на станции составило 197 суток.