Верховная Рада сейчас в роли "бешеного принтера" - Бортник

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Миссия МВФ завершила 10-дневную работу в Украине. Новый транш Украине светит только после того, как в парламенте поддержат законопроекты "касающиеся пенсионной и земельной реформ, оживления приватизации и обеспечения конкретных результатов антикоррупционных усилий". При этом рабочих дней у депутатов осталось немного, ведь скоро летние каникулы.

Высказался о работе украинского парламента у себя в Facebook политолог Руслан Бортник.

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Политолог считает, что парламент, да и власть в целом до сих пор работают в поставторитарной мифологеме — регулируют общественные отношения в интересах государства и влиятельных политико-экономических групп, а не обслуживают интересы общества.

По его мнению, проблем у Верховной Рады много, но по сути одна — нарушение закона. "При этом хуже всего что закон часто нарушает как раз тот орган, который эти законы и разрабатывает — отсутствие коалиции, неперсональное голосование, нарушение положений регламента (комитеты, сроки, поправки и т.д.), драки и язык вражды, и многое другое приводит к тому, что многие принятые законы несбалансированные, некачественные, не могут работать на практике и остаются пиар флагами", — пишет Бортник.

Иной аспект этой проблемы, отмечает политолог, это невыполнение законов исполнительными органами власти, деформация их на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, перекручивание и игнорирование чиновниками.

"Недавно мы провели исследование в результате которого установили, что только 12% исполнительных органов власти хоть как-то выполняют законы Украины "Об обращении граждан" и "О доступе к публичной информации". В итоге мы получаем — 6 реформ судебной системы за 6 лет — результаты видим сами, "электронное декорирование" и т. д. Хотя в соответствии с ЗУ "О комитетах Верховной Рады" парламентские комитеты наделены значительными полномочиями по контролю за выполнением законов, но не пользуются ими. Ведь это тяжелая рутинная работа. Хотя в этом могут помочь и общественные организации", — обращает внимание Бортник.

Также, по его словам, необходимо думать и о внедрении механизмов "народных законодательных инициатив", ведь инструменты петиций так и не заработали.

"В любом случае без скорейшей реформы и наведение правопорядка в парламентской деятельности Верховная Рада продолжит скатываться к роли "бешеного принтера" — не помнящего ничего, и не отвечающего ни за что", — резюмирует политолог.