наверх
27.05.201722:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Рада найдет компромисс по закону о языке - вице-премьер

    Тема:

    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (133)

    (обновлено: )11405
    По словам вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, он приложит все усилия, чтобы новый закон о государственном языке получал все больше общественной и политической поддержки.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что необходимо найти компромисс по принятию закона о государственном языке, который предусматривает расширение сфер применения украинского языка в стране.

    Игорь Гужва о языковых квотах. Видео
    Канал на Youtube NewsOne
    Гужва о том, почему власти выгодны языковые квоты на ТВ

    "Есть несколько законопроектов (о государственном языке — Ред.) в парламенте, и надо искать компромисс. И я убежден, он будет найден. Как член кабинета министров и как гражданин я приложу также со своей стороны все усилия, чтобы новый закон о государственном языке получал все больше общественной и политической поддержки, потому что это важно не только с точки зрения языковой справедливости, но и учитывая вопросы национальной безопасности", — цитирует Кириленко интернет-издание "Обозреватель" в субботу.

    По мнению вице-премьера, в Украине до сих пор действует законодательство, которое "стимулирует пренебрежение к украинскому языку".

    Верховная Рада Украины на этой неделе приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги