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    Тарута о будущем Гройсмана в кресле премьера

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    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (57)

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    По мнению народного депутата, "на сегодняшний день решения парламента зависят от фракции, которая имеет больше всего голосов – БПП", поэтому проблем у Владимира Гройсмана быть не должно.
    Канал на Youtube NewsOne

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ближайшее время не уйдет с занимаемой должности, уверен внефракционный народный депутат Сергей Тарута.

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Правительственный портал
    Год у руля. Гройсман даст пресс-конференцию по итогам работы Кабмина

    "Мое субъективное мнение, что Гройсман останется. Да, немножко почистят состав правительства, и это как раз будут компромиссы, ведь у них нет другой альтернативы. Мы понимаем, что на сегодняшний день решения нашего парламента зависят от фракции, которая имеет больше всего голосов (140) – БПП. Если они договорятся с "Народным фронтом" и группами, которые торгуются все время, то у правительства Гройсмана проблем не будет", — сказал Тарута в эфире телеканала NewsOne.

    Вместе с тем он высказал уверенность, что дальнейшее премьерство Гройсмана не является плохим признаком, ведь на сегодняшний день очень важна стабильность.

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    "Но мы видим отсутствие доверия, как к парламенту, так и к правительству. Без перезагрузки Верховной Рады не будет и нового качественного Кабинета министров", — подытожил Тарута.

    Ранее Гройсман заявлял, что готов уйти в отставку в случае провала пенсионной реформы. 

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