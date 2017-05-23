Рада ликвидировала комиссию по делам бывших партизан ВОВ

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада на пленарном заседании во вторник приняла постановление №5688, которым ликвидируется комиссия по делам бывших партизан Великой Отечественной войны при парламенте.

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За соответствующее решение проголосовали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Прекратить деятельность комиссии по делам бывших партизан Великой Отечественной войны 1941-1945 годов при Верховной раде Украины", — говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте парламента.

Вместе с тем парламент рекомендовал Министерству социальной политики создать специализированное подразделение по делам бывших партизан в составе Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (АТО).

В пояснительной записке отмечается, что ранее комиссия игнорировала вопросы ветеранов Украинской повстанческой армии и представителей других националистических формирований.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус борцов за независимость Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

Напомним, ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об отмене действия советских нормативных актов, законов и кодексов в Украине в течение трех лет.