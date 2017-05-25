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    Рада узаконила боевой гопак и рукопашный бой

    (обновлено: )68608
    Согласно принятому парламентом закона, вводится понятие "национальный вид спорта" - вид спорта, основанный на национально-культурных традициях.
    Верховная Рада Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины на заседании в четверг узаконила боевой гопак и рукопашный бой.

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    За изменения в закон "О физической культуре и спорте" в части признания национальных видов спорта проголосовали 227 депутатов.

    В закон вводится понятие "национальный вид спорта" — вид спорта, основанный на национально-культурных традициях. Также предусмотрена возможность создания национальной спортивной федерации для таких видов спорта.

    Министерство по делам молодежи и спорта на конкурсной основе будет формировать национальные сборные по таким видам спорта. 

    Согласно документу, в случае отсутствия соответствующей международной спортивной федерации статус национальной спортивной федерации, способствующей развитию национальных видов спорта, предоставляется по решению центрального органа исполнительной власти, который реализует госполитику в сфере физической культуры и спорта.

    Украинский рукопашный бой – это вид спортивного единоборства. Он включает в себя ударную технику рук, ног, бросковую технику, борьбу в положении лежа, в частности техника смежная с техниками бокса, кикбоксинга, фри-файта. 

    Боевой гопак — украинское боевое искусство, воспроизведенное на основе элементов традиционного казацкого боя, которые сохранились в народных танцах.

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