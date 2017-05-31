В Европарламенте задумались об ограничении торговых преференций для Украины

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В Европейском парламенте (ЕП) предложили ограничить временные экспортные льготы для Украины. В частности, речь идет об ограничении экспорта в ЕС некоторых видов сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров из Украины.

Об этом в среду сообщила ерокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем во время дебатов в Европарламенте относительно принятия законодательной резолюции о предоставлении Украине временных автономных торговых преференций, передает "Укринформ".

"Предложенные Еврокомиссией автономные торговые преференции имеют целью поддержать Украину и экономически, и политически – как ассоциативного партнера, соседа, который преодолевает очень сложные вызовы. Это объективные и сбалансированные предложения относительно предоставления лучшего доступа на рынок ЕС для некоторых видов сельскохозяйственной продукции и некоторых промышленных товаров", — объяснила еврокомиссар.

Мальмстрем отметила, что эти предложения не включают преференции для некоторых чувствительных для рынка ЕС видов продукции, в частности, мяса птицы, сахара и фруктов. "Мы предложили увеличить годовые беспошлинные квоты для восьми видов сельскохозяйственной продукции", — добавила она.

При этом, по ее словам, вместе с торговыми преференциями для Украины будет введен механизм их приостановления в случае отрицательного влияния на рыночную ситуацию.

"Торговые преференции являются политическим жестом. Это является позитивным сигналом поддержки со стороны ЕС Украины, помощи экономике страны, которая несет убытки из-за нелегальной аннексии Крыма, Севастополя и развязанный Россией военного конфликта на востоке", — подчеркнула Мальмстрем.

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В связи с этим она выразила обеспокоенность предложениями Европарламента, которые ограничивают предложенные Еврокомиссией торговые преференции для Украины. "Это значительно сокращает объем наших предложений", — подчеркнула еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия признала высокий уровень коррупции в Украине.