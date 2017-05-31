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    В Европарламенте задумались об ограничении торговых преференций для Украины

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    (обновлено: )18312
    Еврокомиссар Сесилия Мальмстрем пояснила, что вместе с торговыми преференциями для Украины будет введен механизм их приостановки в случае отрицательного влияния на рыночную ситуацию.
    Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В Европейском парламенте (ЕП) предложили ограничить временные экспортные льготы для Украины. В частности, речь идет об ограничении экспорта в ЕС некоторых видов сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров из Украины. 

    Об этом в среду сообщила ерокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем во время дебатов в Европарламенте относительно принятия законодательной резолюции о предоставлении Украине временных автономных торговых преференций, передает "Укринформ".

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    "Предложенные Еврокомиссией автономные торговые преференции имеют целью поддержать Украину и экономически, и политически – как ассоциативного партнера, соседа, который преодолевает очень сложные вызовы. Это объективные и сбалансированные предложения относительно предоставления лучшего доступа на рынок ЕС для некоторых видов сельскохозяйственной продукции и некоторых промышленных товаров", — объяснила еврокомиссар.

    Мальмстрем отметила, что эти предложения не включают преференции для некоторых чувствительных для рынка ЕС видов продукции, в частности, мяса птицы, сахара и фруктов. "Мы предложили увеличить годовые беспошлинные квоты для восьми видов сельскохозяйственной продукции", — добавила она.

    При этом, по ее словам, вместе с торговыми преференциями для Украины будет введен механизм их приостановления в случае отрицательного влияния на рыночную ситуацию.

    "Торговые преференции являются политическим жестом. Это является позитивным сигналом поддержки со стороны ЕС Украины, помощи экономике страны, которая несет убытки из-за нелегальной аннексии Крыма, Севастополя и развязанный Россией военного конфликта на востоке", — подчеркнула Мальмстрем.

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    В связи с этим она выразила обеспокоенность предложениями Европарламента, которые ограничивают предложенные Еврокомиссией торговые преференции для Украины. "Это значительно сокращает объем наших предложений", — подчеркнула еврокомиссар.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия признала высокий уровень коррупции в Украине

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