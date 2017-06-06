Рада отложила вопрос об избрании нового омбудсмена

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Парламент отложил рассмотрение вопроса об избрании нового уполномоченного Верховной Рады по правам человека, так как до сих пор нет окончательных результатов спецпроверки по кандидатам на эту должность, которую проводит Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, сообщил во вторник спикер высшего законодательного органа страны Андрей Парубий.

Ранее истек пятилетний срок полномочий действующего омбудсмена Украины Валерии Лутковской, так как она была назначена на эту должность 27 апреля 2012 года. Тем не менее, Лутковская продолжает работать на этом посту, пока не будет назначен новый омбудсмен. Европейская сеть национальных институтов по правам человека, которая объединяет 40 омбудсменов Европы, призвала депутатов не допустить политизации процесса избрания омбудсмена. Рада планировала рассмотреть вопрос о назначении омбудсмена 6 июня в режиме тайного голосования бюллетенями.

По словам спикера, "возникли преграды для рассмотрения этого вопроса". "В частности, во время прохождения спецпроверки Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обратилось с просьбой дать больше времени для проведения проверки всех кандидатов", — сообщил он во вторник в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

"И фактически по состоянию на сегодня, хоть Рада шла полностью по срокам, предусмотренных законом, мы в ситуации, когда кандидаты на уполномоченного не прошли спецпроверку, поэтому мы не можем начать конкурс и вынуждены дождаться окончательного решения и окончательной спецпроверки", — сказал Парубий.

На данный момент на рассмотрение Рады внесены три кандидатуры: депутата от фракции "Народный фронт" Людмилы Денисовой, депутата от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Сергея Алексеева, а также кандидат от общественных организаций, адвокат Андрей Мамалыга.