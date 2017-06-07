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    Аналитика и комментарии

    Неблагодарные пациенты в соцсетях скандируют: #вимагаю_медреформу

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    И чего только не реформировали в Украине за последние несколько лет. Теперь настала очередь здравоохранения страны. Нардепы уверяют: голосовать готовы! На как долог будет путь от Рады до реальной реформы? Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Врачи в одной из больниц в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Уж каникулы близятся (парламентские), а медицинской реформы все нет. А ведь еще на прошлой неделе президент Петр Порошенко призвал депутатов проголосовать за медреформу до завершения сессии. Да и во вторник, 6 июня, в Верховной Раде внесли в повестку дня законопроекты относительно изменения финансирования системы здравоохранения в Украине. Не стоит напоминать, что сам пакет законопроектов о медицинской реформе Минздрав представил еще 15 марта.

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    Дабы народные избранники не забыли о насущной для страны теме, в соцсетях даже запустили специальный флешмоб. Под тегом #вимагаю_медреформу украинцы делятся своим неприятным опытом общения с медиками: "Я не хочу до конца жизни искать денег, врачей, денег, знакомых, клинику, денег, денег, денег… Я хочу знать, что государство работает. Что болезнь — это не приговор, а дорога к исцелению. Я хочу жить и не бояться. Я хочу знать, что если что-то случится — будет кому помочь…". "Врачи – это, в первую очередь, люди. Одни на врачей молятся…  Другие ругают взяточниками и бездельниками… А они – просто люди. И спасители, и бездельники. Предлагаемая медицинская реформа впервые в истории современной государственной медицины предусматривает мотивацию врачей", — пишут в сетях и о таком.

    Скриншот с Facebook

     

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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