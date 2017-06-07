Дело Тимошенко. Украину ждут глобальные потрясения - Каплин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Крупнейшая в Верховной Раде фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) требует заслушать бывшего экс-премьера Юлию Тимошенко, подписавшую газовые контракты с РФ в 2009 году, и рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения, заявил во вторник глава фракции Артур Герасимов.

Читайте также: Качановская ждет. Стокгольмский арбитраж и Тимошенко

Позже в парламенте произошла перепалка между лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко и Юлией Тимошенко, к которой подключились остальные нардепы обоих фракций. Лидер радикалов потребовал посадить Тимошенко за государственную измену.

По словам нардепа от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Каплина, команда президента начала полномасштабную кампанию "минусовки" лидера "Батькивщины" при активном участии Олега Ляшко.

"Администрация президента, Ринат Ахметов и другие политики, которые сегодня финансируют Радикальную партию предложили Ляшко вариант, при котором он уничтожит Тимошенко. Сегодня он использует все ресурсы, от телеканалов до трибуны Верховной Рады, чтобы привязать к Тимошенко целый ряд штампов. Но если они хотят бороться с Тимошенко, то это надо делать совершенно по-другому. Ведь по большому счету, Тимошенко и Ляшко — это обое рябое, именно Юлия Владимировна привела Олега в украинскую политику. За каждым из них одинаковое количество исторически весомых грехов, которые имели для государства катастрофические последствия. Но сегодня Ляшко — шахматная фигура, которой играет Банковая. Он — "зеленка", которой швыряют в лицо Тимошенко", — считает Каплин.

Вместе с тем, депутат выразил сомнения, что против Тимошенко будут возбуждены новые уголовные дела.

"Никаких серьезных последствий, о которых говорят люди Порошенко не будет. Во-первых, нужно серьезно изучать контекст стокгольмского "газового" решения. Ведь оно существенно бьет по РФ, которая теперь лишится внушительной суммы. По сути, "газовые" контакты Тимошенко не имеют никаких криминальных последствий. При желании, конечно, можно "сшить" дело, но все будут знать, что это "раскрутка", - говорит политик.

По его словам, в ближайшее время власть будет активно готовиться к вступлению в новый политический цикл.

"Сегодня главное — президентские выборы. За два последних года все их фигуранты получили серьезные политические удары. Любые вещи, которые появятся в информпространстве априори будут формами взаимоуничтожения. Очевидно, что Порошенко, как носитель админресурса, пройдет во второй тур. Имя его соперника будет зависеть от общей геополитической ситуации в мире. Сейчас мы стали заложниками ситуации, следствием которой может стать глобальный раскол. Мы живём накануне невероятных событий. Бунты, страйки, недовольство людей, несколько выборов — процедура очищения станет этапом для становления государства", — подытожил Каплин.