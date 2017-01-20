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    Политика

    Супрун заявила о давлении на нее со стороны противников реформ в медицине

    Тема:

    Проблемы медицины. Тодуров vs Супрун (85)

    (обновлено: )6603
    По словам Ульяны Супрун, определенное политическое давление на нее оказывают противники реформ в медицине, в частности, через СМИ. Однако она отметила, что этого давления нет в правительстве, которое их полностью поддерживает.
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    УНИАН

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что на нее оказывают давление противники реформ в медицине. Об этом она заявила в Житомире на пресс-конференции.

    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Новый удар по Супрун. На этот раз — от соратников по Евромайдану

    "В Киеве я испытываю определенное политическое давление и сопротивление начатым реформам в медицине, было сопротивление процессам децентрализации, так и в медицине. Есть коррупционные схемы, есть люди, которые привыкли зарабатывать много денег, и эти люди не видят чего-то другого, а нам приходится объяснять сущность наших реформ, но сейчас идет это давление, я его ощущаю. Однако скажу, что этого давления нет на нас в правительстве, которое нас полностью поддерживает", — сказала она.

    По ее словам, определенное политическое давление на нее оказывают противники реформ в медицине, в частности, через СМИ.

    Напомним, ранее о катастрофическом состоянии отечественной медицины под руководством бывшей гражданки США Ульяны Супрун в интервью РИА Новости Украина рассказала экс-министр здравохранения Татьяна Бахтеева.

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