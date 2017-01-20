Супрун заявила о давлении на нее со стороны противников реформ в медицине

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что на нее оказывают давление противники реформ в медицине. Об этом она заявила в Житомире на пресс-конференции.

"В Киеве я испытываю определенное политическое давление и сопротивление начатым реформам в медицине, было сопротивление процессам децентрализации, так и в медицине. Есть коррупционные схемы, есть люди, которые привыкли зарабатывать много денег, и эти люди не видят чего-то другого, а нам приходится объяснять сущность наших реформ, но сейчас идет это давление, я его ощущаю. Однако скажу, что этого давления нет на нас в правительстве, которое нас полностью поддерживает", — сказала она.

По ее словам, определенное политическое давление на нее оказывают противники реформ в медицине, в частности, через СМИ.

Напомним, ранее о катастрофическом состоянии отечественной медицины под руководством бывшей гражданки США Ульяны Супрун в интервью РИА Новости Украина рассказала экс-министр здравохранения Татьяна Бахтеева.