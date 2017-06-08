Кравченко: глава Минздрава - серийный убийца украинцев

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В Украине уже зафиксировано 9 случаев заболевания ботулизмом, один из них закончился смертью больного. Действие сертификата сыворотки против ботулизма закончилось в 2014 году. Новый препарат так и не был зарегистрирован. Ботулизм сегодня в Украине из-за отсутствия сыворотки стал смертельной неизлечимой болезнью. Дефицит сыворотки связан с тем, что она закупалась в РФ, и больные стали заложниками заложниками ситуации.

Любая страна рассматривает даже единичные случаи заболевания ботулизмом как чрезвычайное событие со всеми вытекающими последствиями – мобилизация ресурсов, эпидемиологическое расследование и. т.д. В Украине же дела обстоят несколько иначе. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сбежала от журналистов, которые попросили ее прокомментировать вопрос о том, когда в Украине появится сыворотка против ботулизма.

На видео, опубликованном ТСН, и.о. главы Минздрава говорит, что ей пора, и уходит вместе с помощниками. Ульяна Супрун не останавливается даже после того, как про сыворотку от ботулизма начинают спрашивать несколько корреспондентов. Позже она все-таки приостанавливается, но не для того, чтобы дать ответ, а чтобы отчитать репортеров за их поведение. Чиновница также заявила, что ее ударили микрофоном, при этом сама умышленно задела кого-то папкой с документами.

Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты палаты Украины Сергей Кравченко не видит ничего удивительного в реакции и.о. главы Минздрава на вопросы журналистов.

"Супрун нечего сказать, поэтому она и убегает. Эта госпожа — маньяк, серийный убийца украинского народа, поэтому все абсолютно логично. Как себя ведет маньяк? Он убивает, убегает, прячется, отмалчивается. Поэтому здесь все в рамках деятельности Супрун", — сказал Сергей Кравченко в комментарии РИА Новости Украина.

По его словам, ситуация действительно кричная: зафиксировано девять случаев ботулизма, один со смертельным исходом, на официальном сайте Минздрава написано, что в стране отсутствует сыворотка от ботулизма, и вакцины по ряду других заболеваний, и при этом — ни одного слова,какие же противоэпидемиологические карантинные мероприятия были реализованы.

Читайте также: Неблагодарные пациенты в соцсетях скандируют: #вимагаю_медреформу

"А никаких и не было. Потому что должность главного санитарного врача нивелирована, Санитарно-эпидемиологическая служба уничтожена, причем уничтожена незаконно, постановлением Кабинета министров Украины. Хотя закон про санэпидблагополучие и санэпидслужбу никто не отменял, а почему то эта функция передана Госпотребпродслужбе. Возникает один вопрос: зачем нам эта служба, которая до сих пор не провела никаких противоэпидемиологических и карантинных мероприятий?", — отметил Кравченко.

Эксперт напомнил, что Ульяна Супрун очень гордится международными закупками и своим персональным причастием к санкциям против Российской Федерации.

"Раньше Украина закупала вакцины, сыворотки, иммунобиологические препараты в определенном объеме в Российской Федерации. Сейчас срок действия регистрации этих продуктов истек, Супрун инициирует санкции, но при все при этом она ничего не сделала, чтобы сформировать закупку аналогичных препаратов через международные организации, и, соответственно, их регистрацию. Аналоги, заменители есть — европейские, американские, индийские, китайские. Но никто этого не сделал. Логического, аргументированного объяснения этому нет. Все это происходит только потому, что у Супрун миссия — уничтожить украинскую нацию", — считает Кравченко.

По словам ответственного секретаря Национальной медицинской палаты, в стране, кроме сыворотки против ботулизма, отсутствуют вакцина и сыворотка против бешенства, столбняка, сыворотки от укусов ядовитых насекомых и змей.

При этом он обратил внимание, что сейчас в Украине идет массированная реклама реформы системы здравоохранения, подготовленная и.о. министра и ее командой.

"Серийный убийца может реформировать систему здравоохранения только одним способом — с целью продолжения уничтожения украинского народа. Народ нужно уничтожить, снять мораторий с продажи сельскохозяйственных земель, все распродать, а после этого уехать к себе в Америку", — заключил Кравченко.