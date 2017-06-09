Психоз вокруг пенсионной реформы возник неспроста - Дымов

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украинцы против повышения пенсионного стажа. Не поддерживают эту инициативу правительства более 86% респондентов. Такие данные опроса обнародовали в Центре Разумкова.

Другие пункты пенсионной реформы также не нравятся украинском. Около 66% не поддерживают запрет досрочного выхода на пенсию. Около половины опрошенных отрицательно относятся к возможности "докупить" за деньги годы страхового стажа, если их не хватает для получения пенсии.

Также около половины респондентов высказались против привязки времени выхода на пенсию не по возрасту работника, а к его стажу.

Относительно введения зависимости размера пенсии от размера уплаченных пенсионных взносов мнения разделились почти поровну. За отмену специальных пенсий для государственных служащих, народных депутатов, прокуроров и судей высказались 80% респондентов.

Результаты соцопроса, и будет ли на это реакция правительства, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ваші спостереження співпадають з результатами цього соцдослідження?

— Мої власні спостереження співпадають зі спостереженнями і з тими результатами респондентів, які відповіли на те, що вони не задоволені такого роду новаціями. З іншого боку, ми розуміємо, що ситуація, яка складається в пенсійній системі, вона певною мірою потребує вже не якихось амбулаторних покращень, а хірургічного втручання. Тому ситуація, яка склалася, вона склалася не сьогодні, вона складалася в тому числі тими, хто на сьогоднішній день певною мірою маніпулює поняттями, і цей психоз також є частиною тої політичної боротьби, яка складається у верхах. Нагадаю, що Тимошенко, рекламу якої я чув перед ефіром, яка проти земельної реформи, вона підписувала в 2008-му році ринок землі. І та сама Тимошенко казала про те, що з МВФ буде запроваджувати пенсійну реформу. Той самий Опоблок, який на сьогоднішній день критикує, нагадаю, що він в 2012-му році звів все реформування цієї галузі, замість введення другого рівня накопичувальної системи тощо, до підвищення пенсійного віку для українських жінок.

І тепер зрозуміло, що українські громадяни зі словом "реформа" нічого кращого для себе не пов'язують. Тому мої спостереження співпадають, але і причини недовіри до цього, що насправді називається сьогодні пенсійною реформою, мені також ясні. Те, що певною мірою Гройсман не показав нам цієї пенсійної реформи, ми тільки обговорюємо деякі аспекти, при тому в інформаційному середовищі, також очевидно. На сайті Кабміну написано основи засад. Тобто ті питання, самі ПФУ не знають ані формул тих осучаснень пенсій, нічого іншого. Тому тут ми говоримо все ж таки про політичну складову тих процесів, які ми називаємо на сьогоднішній день реформуванням пенсійної галузі.

Тобто думки українців не будуть враховуватися в уряді?

— Насправді, ми говоримо про ситуацію, що складається щодо людей предпенсійного віку. А Гройсман робить ставку, і подивіться на рекламу уряду, яка лунає по телевізору, і з радіоприймачів, вони говорять про те, що сучасні пенсії українці отримають з 1 жовтня. І ті 5,9 мільйонів українських пенсіонерів, очевидно, є тією соціальною базою для якихось політичних проектів уряду Гройсмана і його особисто. Тому коли ми говоримо зараз, чиї думки буде уряд враховувати, то думаю, що уряд на сьогоднішній день, підмінивши певною мірою ці звіти, цю політичну колотнечу щодо його звіту щодо відставки, яку "Батьківщина" намагалася ініціювати в ВРУ, всупереч українському законодавству, я думаю, що вони зробили ставку на те, щоб українські пенсіонери, які отримують, за прогнозами того ж Гройсмана, 200-400, навіть 1000 гривень дехто отримає, вони можливо можуть стати соціальною базою.

Зверніть увагу, що вони на сьогоднішній день практично посунули питання відповідальності уряду і звіту уряду в ВРУ тощо. Тобто ми говоримо про політичні складові, але все ж таки віз цього змістовного аналізу, він і нині там, ніхто не обговорює насправді, що робити з дефіцитом ПФУ 140 мільярдів, що робити з тим, що МВФ вимагає, і він не довіряє уряду, а вимагає певною мірою якихось таргетувань тощо. Складні політичні процеси в Україні все ж таки вже на сьогоднішній день не мають простих рецептів, тому коли ми з вами говоримо, чию думку має враховувати уряд, він має враховувати думку всіх інтересів, але не так стейк-холдерів, не так олігархів і тих, хто стоїть в ВРУ, відстоює їх інтереси, як українських громадян і розпочинати широку дискусію, з залученням експертів, економістів, фахівців в цій галузі, але треба щось робити.

Якщо взяти пенсійну реформу в цілому, то які пункти в ній для Кабміну непринципові, тобто ними можуть пожертвувати для зняття напруги в суспільстві?

— Я думаю, що вони будуть дивитися, вони зробили, зверніть увагу на переможні реляції Андрія Реви, міністра соцполітики, він каже, що збільшення мінімальної зарплати до 3200 вже дозволило акумулювати 11 мільярдів гривень до ПФУ. Тобто вони будуть робити зараз калькуляцію, примітивну бухгалтерію, яка буде використовуватися в якості цифр політичної риторики. Думаю, що певною мірою ще торги ще тривають, пенсійна реформа була презентована в якихось нарисах, таблицях, яку на засіданні уряду навіть не бачили профільні віце-прем'єри. Уряд на годину пізніше стартував в своїй роботі, і фактично Гройсман вимагав від урядовців вже ухвалення голосування на уряді. І все ж таки перемогла точка зору, я не буду називати людей, що треба відправити принаймні на комітет ради реформ. І тому я думаю, я хотів би, вірніше, щоби не політична складова, пожертвувати якимись пунктами, не пожертвувати, яким чином сторгуватися з МВФ, гроші якого нам все ж таки потрібні, а щоб все ж таки враховували не стільки політичні інтереси уряду і Гройсмана особисто, як інтереси українських громадян, представлені все ж таки на рівні фахової дискусії. І щоб ми не оговорили з вами про жертви, ми говорили з вами про результати тих обговорень і з ними ми можемо легітимізувати і реформу, і вийти з пропозиціями до МВФ, показуючи, що сприймає українське суспільство, а що воно не може бути ухваленим, оскільки політичні сили, які представлені в ВРУ, не проголосують проти того, не проголосують за те, проти чого вимагатимуть їхні виборці так чи інакше.

Хто і як зможе заробити політичні бали на пенсійній реформі?

— Найдивніше, що проти пенсійної реформи, я кажу зараз на рівні політичних гасел, якраз виступають ті, які насправді і довели ситуацію з пенсійною системою до того стану. Тобто знову таки, вони скомпрометували слово "реформи", і потім за моє жито мене і побито. Потім лякають українців, що буде ще гірше. Тому дивіденди вони вже від цього отримують. Ви подивіться на діяльність відділів ПФУ, ви подивіться на те, що насправді відбувається з ринком тіньової зайнятості, ви подивіться що люди працюють без трудових книжок, ви подивіться на ситуацію, яка складається практично з корупцією в тій системі, і ви побачите, що це співпадає з економічними інтересами тих олігархічних кланів, тих хто має доступ до бюджетного корита. А політичні партії і політичні представники цих партій в ВРУ, є нічим іншим чим політичними департаментами тих олігархічних кланів, тому за будь-якими інтересами, за будь-яким порядком денним у ВРУ стоять на сьогоднішній день не інтереси українських громадян, а інтереси тих, кого задовольняє ця тотальна корумпована система, яка склалася не протягом цього року, двох років, каденції Яценюка і Гройсмана, а протягом 25-ти років, де кінь не валявся щодо реформування. Сьогодні медична реформа обговорювалася, а людей стало за цей час, поки політики говорять і набивають собі кишені, людей в Україні стало на 10 мільйонів менше.

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Ранее эксперт в сфере финансов Олег Устенко в эфире Голоса Столицы заявил, что дефицит Пенсионного фонда Украины является катастрофически огромным.

Также эксперт по вопросам экономики Илья Несходовский в эфире "ГС" заявил, что нужно увеличивать пенсионный возраст для тех категорий граждан, которые не платят страховые взносы.