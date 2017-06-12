Американская пенсионерка упала в люк, засмотревшись в телефон

Сын пострадавшей рассказал журналистам, что у его матери диабет и проблемы со зрением, сообщает CBS New York.

"Она регулярно проверяет расписание приема пищи и уровень сахара в крови. Как мне сказали, ее немного подташнивало, когда она шла по улице. Мама достала телефон, чтобы узнать, сколько времени", — сказал мужчина.

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Женщину доставили в больницу с серьезными травмами, сейчас она находится в стабильном состоянии.