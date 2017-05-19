С колеса обозрения в США упали две женщины и ребенок. Видео с места ЧП

Две женщины и 7-летний ребенок получили травмы при падении с колеса обозрения в городе Порт-Таунсенд в американском штате Вашингтон, сообщает радиостанция KGW.

Все трое находились на высоте около 4,6 метра, когда их кабинка перевернулась. Люди упали на площадку с металлическим покрытием. Один из пострадавших во время падения задел пассажира, сидевшего в другой кабинке, мужчина не пострадал.

KGW-TV С колеса обозрения в США упали две женщины и ребенок

Одна из женщин находится в критическом, но стабильном состоянии. Ее доставили в больницу на вертолете.

Двое других пострадавших также были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. Мальчик после прохождения осмотра был выписан из больницы.

Причины неполадки пока не установлены, власти проводят расследование инцидента.

Напомним, ранее в Харькове 66-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из кабины аттракциона "Колесо обозрения". От полученных травм пострадавший умер.