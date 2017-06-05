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    Три человека упали с вертолета спасателей в ущелье в Альпах – СМИ

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    Двое альпинистов - мужчина и женщина, обратились за помощью к спасателям, оказавшись неподалеку от города Трофайах на юге Австрии. Сотрудник полиции спустился к нам с вертолета и должен был поднять пару.
    Спасательный вертолет в Альпах
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    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Спасатель и альпинистка погибли в австрийских Альпах: люди сорвались в ущелье с вертолета, который прилетел на помощь скалолазам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

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    Как сообщает агентство, двое альпинистов — мужчина и женщина, обратились за помощью к спасателям, оказавшись неподалеку от города Трофайах на юге Австрии. Сотрудник полиции спустился к нам с вертолета и должен был поднять пару.

    Канат, прикрепленный к вертолету, не выдержал и оборвался, из-за чего все трое упали с большой высоты в ущелье. Мужчина получил серьезные травмы.

    Агентство отмечает, что их имена и гражданство пока не называют.

    Ранее сообщалось, что трое альпинистов погибли на Эвересте, еще один считается пропавшим без вести. Погибшими, по данным газеты, были граждане США, Словакии и Австралии.

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